Новое расписание движения поездов Укрзализныци — как изменились графики 14 декабря

Люди садятся в поезд. Фото: УНИАН

С 14 декабря Укрзализныця ввела новое расписание пассажирских поездов. Теперь украинцы могут добраться до европейских стран всего с одной пересадкой.

О том, как изменилось расписание поездов и куда можно будет добраться новыми маршрутами, сообщили в Telegram-канале Укрзализныци.

Что изменилось для пассажиров Укрзализныци 14 декабря

Количество международных маршрутов увеличили с 11 до 17. Благодаря этому жители Харькова, Полтавы, Киева и Львова могут легко поехать в Прагу, Вену, Зальцбург и Мюнхен, а жители Запорожья и Днепра получили новые маршруты в страны Западной Европы.

Поезд №63/64 "Оберег" Харьков — Киев — Перемышль стал главным маршрутом с востока Украины в ЕС. В Перемышле можно пересесть на европейские поезда в Мюнхен, Вену, Зальцбург и Прагу. Он будет курсировать по такому графику:

Отправление: Харьков в 23:50, Киев в 08:05, Львов в 14:49. Прибытие в Перемышль: в 16:59. Пересадку можно будет сделать: Мюнхен — 17:54 (прибытие в 10:24 следующего дня), Зальцбург — 08:30, Вена — 05:25 и Прага - 07:46.

"На всем маршруте до/из Перемышля доступны спальные вагоны", — отмечают в Укрзализныце.

Поезд №93/94 Харьков — Холм удобен для дальнейших поездок Польшей и другими странами ЕС. Он будет курсировать по следующему графику:

отправление из Харькова — 16:56, из Киева — 23:57;

прибытие в Холм — 10:47.

Поезд №31/32 Запорожье — Днепр — Перемышль будет иметь такой график:

отправление: Запорожье в 14:14, Днепр в 16:30;

прибытие в Перемышль: в 08:30;

далее пересадка на поезд до Берлина (EC58 GALICJA, прибытие 19:11);

обратно: Берлин в 08:52, прибытие в Запорожье в 14:44.

Поезд №119 Днепр — Киев — Холм:

отправление: Днепр в 22:55, Киев в 07:51;

прибытие в Холм: 17:52;

далее пересадка на поезд через Варшаву до Берлина (прибытие 06:15);

обратный маршрут: Берлин в 20:42, прибытие в Днепр в 06:15.

Маршруты в и из Берлина выполняются компанией PKP InterCity.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что железная дорога и в дальнейшем является быстрым и удобным способом путешествий по Украине. Ежедневно поездами пользуется много людей, но стоит помнить, что Укрзализныця имеет четкие требования к багажу, поэтому не все вещи разрешено брать с собой в вагон.

Также мы рассказывали, что в Украине анонсировали программу помощи, которая позволит бесплатно путешествовать поездами Укрзализныци на расстояние до 3 тысяч километров. Однако уже сейчас можно примерно посчитать, какую экономию получат пассажиры плацкартных и купейных вагонов.