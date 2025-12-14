Новий розклад руху потягів Укрзалізниці — як змінились графіки 14 грудня

Люди сідають в потяг. Фото: УНІАН

З 14 грудня Укрзалізниця запровадила новий розклад пасажирських поїздів. Тепер українці можуть дістатися до європейських країн всього з однією пересадкою.

Про те, як змінився розклад потягів та куди можна буде дістатись новими маршрутами, повідомили в Telegram-каналі Укрзалізниці.

Що змінилось для пасажирів Укрзалізниці 14 грудня

Кількість міжнародних маршрутів збільшили з 11 до 17. Завдяки цьому мешканці Харкова, Полтави, Києва та Львова можуть легко поїхати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена, а жителі Запоріжжя та Дніпра отримали нові маршрути до країн Західної Європи.

Поїзд №63/64 "Оберіг" Харків — Київ — Перемишль став головним маршрутом зі сходу України до ЄС. У Перемишлі можна пересісти на європейські поїзди до Мюнхена, Відня, Зальцбурга та Праги. Він курсуватиме за таким графіком:

Відправлення: Харків о 23:50, Київ о 08:05, Львів о 14:49. Прибуття до Перемишля: о 16:59. Пересадку можна буде зробити: Мюнхен — 17:54 (прибуття о 10:24 наступного дня), Зальцбург — 08:30, Відень — 05:25 та Прага — 07:46.

"На всьому маршруті до/з Перемишля доступні спальні вагони", — наголошують в Укрзалізниці.

Поїзд №93/94 Харків — Холм зручний для подальших поїздок Польщею та іншими країнами ЄС. Він курсуватиме за таким графіком:

відправлення з Харкова — 16:56, з Києва — 23:57;

прибуття до Холма — 10:47.

Поїзд №31/32 Запоріжжя — Дніпро — Перемишль матиме такий графік:

відправлення: Запоріжжя о 14:14, Дніпро о 16:30;

прибуття до Перемишля: о 08:30;

далі пересадка на поїзд до Берліна (EC58 GALICJA, прибуття 19:11);

зворотно: Берлін о 08:52, прибуття до Запоріжжя о 14:44.

Поїзд №119 Дніпро — Київ — Холм:

відправлення: Дніпро о 22:55, Київ о 07:51;

прибуття до Холма: 17:52;

далі пересадка на поїзд через Варшаву до Берліна (прибуття 06:15);

зворотний маршрут: Берлін о 20:42, прибуття до Дніпра о 06:15.

Маршрути до та з Берліна виконуються компанією PKP InterCity.

Що ще варто знати українцям

