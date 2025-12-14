Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Укрзалізниця оновила графіки — як тепер курсуватимуть потяги

Укрзалізниця оновила графіки — як тепер курсуватимуть потяги

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 18:10
Новий розклад руху потягів Укрзалізниці — як змінились графіки 14 грудня
Люди сідають в потяг. Фото: УНІАН

З 14 грудня Укрзалізниця запровадила новий розклад пасажирських поїздів. Тепер українці можуть дістатися до європейських країн всього з однією пересадкою.

Про те, як змінився розклад потягів та куди можна буде дістатись новими маршрутами, повідомили в Telegram-каналі Укрзалізниці.

Реклама
Читайте також:

Що змінилось для пасажирів Укрзалізниці 14 грудня

Кількість міжнародних маршрутів збільшили з 11 до 17. Завдяки цьому мешканці Харкова, Полтави, Києва та Львова можуть легко поїхати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена, а жителі Запоріжжя та Дніпра отримали нові маршрути до країн Західної Європи.

Поїзд №63/64 "Оберіг" Харків — Київ — Перемишль став головним маршрутом зі сходу України до ЄС. У Перемишлі можна пересісти на європейські поїзди до Мюнхена, Відня, Зальцбурга та Праги. Він курсуватиме за таким графіком:

  1. Відправлення: Харків о 23:50, Київ о 08:05, Львів о 14:49.
  2. Прибуття до Перемишля: о 16:59.
  3. Пересадку можна буде зробити: Мюнхен — 17:54 (прибуття о 10:24 наступного дня), Зальцбург — 08:30, Відень — 05:25 та Прага — 07:46.

"На всьому маршруті до/з Перемишля доступні спальні вагони", — наголошують в Укрзалізниці.

Поїзд №93/94 Харків — Холм зручний для подальших поїздок Польщею та іншими країнами ЄС. Він курсуватиме за таким графіком:

  • відправлення з Харкова — 16:56, з Києва — 23:57;
  • прибуття до Холма — 10:47.

Поїзд №31/32 Запоріжжя — Дніпро — Перемишль матиме такий графік:

  • відправлення: Запоріжжя о 14:14, Дніпро о 16:30;
  • прибуття до Перемишля: о 08:30;
  • далі пересадка на поїзд до Берліна (EC58 GALICJA, прибуття 19:11);
  • зворотно: Берлін о 08:52, прибуття до Запоріжжя о 14:44.

Поїзд №119 Дніпро — Київ — Холм:

  • відправлення: Дніпро о 22:55, Київ о 07:51;
  • прибуття до Холма: 17:52;
  • далі пересадка на поїзд через Варшаву до Берліна (прибуття 06:15);
  • зворотний маршрут: Берлін о 20:42, прибуття до Дніпра о 06:15.

Маршрути до та з Берліна виконуються компанією PKP InterCity.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що залізниця й надалі є швидким і зручним способом подорожей Україною. Щодня поїздами користується багато людей, але варто пам’ятати, що Укрзалізниця має чіткі вимоги до багажу, тож не всі речі дозволено брати із собою у вагон.

Також ми розповідали, що в Україні анонсували програму допомоги, яка дозволить безплатно подорожувати поїздами Укрзалізниці на відстань до 3 тисяч кілометрів. Однак уже зараз можна приблизно порахувати, яку економію отримають пасажири плацкартних і купейних вагонів.

Укрзалізниця транспорт поїзди пассажиры графік
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації