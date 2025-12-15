Знижки на квитки Укрзалізниці — перелік пільговиків на 2026 рік

Провідниця перевіряє квиток пасажирки. Фото: УНІАН

Деякі українці можуть користуватися послугами Укрзалізниці безплатно або з істотними знижками. Проте для деяких категорій пасажирів пільги діють не протягом усього року, а лише в конкретні проміжки часу.

Про те, хто зможе зі знижкою подорожувати потягами Укрзалізниці у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто користується знижками протягом усього року

Згідно з Додатком 2 до "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України", окремі категорії пасажирів мають право на знижки незалежно від сезону. Це стосується:

Дітей та учнів віком від 6 до 14 років. Вони можуть скористатися 25% знижкою на квитки у внутрішньому сполученні. Студентів та учнів закладів освіти — вони мають право на 50% знижку на проїзд у всіх вагонах внутрішнього сполучення.

Учасники бойових дій можуть обрати між безплатним проїздом один раз на два роки або 50% знижкою один раз на рік. Водночас батьки військовослужбовців, які загинули, пропали безвісти або померли, мають право на 50% знижку на всі поїздки залізницею у межах України.

Хто матиме 50% знижки на залізничні квитки до травня 2026 року

З 1 жовтня певні категорії українців можуть економити на внутрішніх поїздках потягом. Укрзалізниця надає знижку 50% на квитки для таких категорій пасажирів:

Особи з інвалідністю через війну I та II групи: безплатний проїзд один раз на рік та 50% знижка з 1 жовтня по 15 травня без обмежень щодо кількості поїздок. Особи з інвалідністю через війну III групи: безплатний проїзд один раз на два роки або 50% знижка з 1 жовтня по 15 травня без обмежень поїздок. Жертви нацистських переслідувань: можуть скористатися безплатним проїздом один раз на два роки або отримати 50% знижку з 1 жовтня по 15 травня без обмежень щодо кількості поїздок. Люди з інвалідністю I групи та діти з інвалідністю: 50% знижки з 1 жовтня по 15 травня без ліміту поїздок. Супроводжуючий (не більше одного) також може скористатися такою знижкою під час спільної поїздки. Супроводжуючі осіб з інвалідністю через війну I групи та учасників бойових дій: 50% знижка один раз на рік під час супроводу, а також 50% знижка з 1 жовтня по 15 травня без обмежень при спільній поїздці.

Щоб скористатись знижками, пасажиру необхідно надати посвідчення, яке підтверджує право людини на пільгу.

Раніше ми писали, що в грудні українські пенсіонери й надалі мають право на безплатний проїзд в транспорті. Проте пільги поширюються не на всі види перевезень, тому в окремих випадках за поїздку потрібно буде заплатити.

Також ми розповідали, що комітет Верховної Ради, який опікується соціальною політикою та захистом прав ветеранів, розглянув законопроєкт №5651-2. Документ передбачає оновлення правил надання транспортних пільг і деяких соціальних гарантій.