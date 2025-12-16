Відео
Головна Економіка Пільги в транспорті — для кого проїзд буде безплатним у 2026 році

Пільги в транспорті — для кого проїзд буде безплатним у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 16:10
Не лише пенсіонери — кому не потрібно буде платити в транспорті у 2026 році
Люди сідають в транспорт. Фото: УНІАН

В Україні працює широка мережа громадського транспорту: автобуси, тролейбуси, трамваї та метро. У 2026 році для більшості людей проїзд залишиться платним, але певні категорії українців матимуть пільги.

Про те, хто матиме право на безплатний проїзд в транспорті у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.



Хто матиме право на пільговий проїзд в транспорті у 2026 році

В Департаменті соціальної та ветеранської політики нагадали, що безплатно користуватися міським транспортом можуть:

  • пенсіонери за віком;
  • діти з багатодітних сімей та їхні батьки;
  • учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
  • колишні неповнолітні в’язні нацистських таборів і гетто;
  • постраждалі та реабілітовані учасники Революції Гідності;
  • діти-сироти та ті, хто залишився без батьківського піклування;
  • люди з інвалідністю, у тому числі внаслідок війни, та їхні супроводжуючі;
  • ветерани військової служби, працівники поліції, пожежники та інші державні службовці;
  • люди, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, та діти з інвалідністю, пов’язаною з аварією;
  • непрацюючі громадяни, які доглядають за людьми з інвалідністю або родичами похилого віку;
  • учні, курсанти військових навчальних закладів та студенти деяких освітніх закладів. Однак деякі категорії мають 50% знижку.

Як скористатись правом на пільговий проїзд

Щоб скористатися правом на безплатний проїзд, пасажир має мати при собі посвідчення встановленого зразка, довідку, що підтверджує пільговий статус, або електронний пільговий квиток (якщо у місті працює автоматизована система обліку). Всі документи повинні бути дійсними та відповідати статусу пільговика.

Раніше ми писали, що українські пенсіонери можуть їздити частиною громадського транспорту безплатно. Однак пільги діють не скрізь, а тому інколи людям похилого віку доведеться купувати квиток на ряду з іншими пасажирами.

Також ми розповідали, що деякі українці можуть отримати квитки на потяг безплатно або зі значними знижками. Частина пільговиків можуть скористатись цим правом протягом всього року, тоді як інші — лише у певні місяці.

транспорт пільги проїзд соціальний захист громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
