Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Бесплатный проезд в маршрутках — кто будет иметь льготы в 2026

Бесплатный проезд в маршрутках — кто будет иметь льготы в 2026

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 19:20
Льготный проезд в маршрутках — кто освобождается от оплаты в 2026 году
Люди выходят из маршрутки. Фото: УНИАН

В 2026 году в Украине некоторые граждане будут иметь право на бесплатный проезд в маршрутных такси. Государство гарантирует эту льготу социально уязвимым группам населения.

О том, кто сможет бесплатно ездить в маршрутках и что делать в случае отказа в 2026 году, рассказали специалисты "Безоплатной правовой помощи".

Реклама
Читайте также:

Кто имеет право на бесплатный проезд в маршрутках

Право на бесплатный проезд в маршрутных такси имеют:

  • дети из многодетных семей;
  • люди с инвалидностью вследствие войны;
  • военнослужащие срочной службы;
  • участники боевых действий и приравненные к ним лица;
  • дети с инвалидностью, связанной с аварией на ЧАЭС;
  • дети до 6 лет, если они не занимают отдельного места;
  • родители погибших или пропавших без вести защитников Украины;
  • военные, утратившие трудоспособность вследствие боевых действий;
  • реабилитированные граждане с инвалидностью из-за политических репрессий;
  • работники Нацполиции и СБУ при исполнении служебных обязанностей;
  • люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и один сопровождающий;
  • пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (I категория) и ликвидаторы аварии (II категория);
  • ветераны правоохранительных и силовых структур, в частности полиции, прокуратуры, ГСЧС, СБУ и других ведомств.

Может ли водитель отказать в льготном проезде

Если маршрутка работает на общем автобусном маршруте, водитель не имеет права отказывать льготнику в бесплатном проезде. Такие действия являются незаконными и могут привести к административной ответственности.

В случае, если водитель требует оплату или отказывается ехать дальше, пассажирам следует обращаться в полицию и зафиксировать детали инцидента: номер маршрута, название перевозчика, дату и время происшествия, данные водителя и номер транспортного средства. Также стоит сохранить билет и найти свидетелей.

Ранее мы писали, что в Украине планируют ввести одинаковый образец билетов для всего общественного транспорта. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

Также мы рассказывали, что метро остается важным видом транспорта в крупных городах. В 2026 году для большинства пассажиров проезд останется платным, но ряд граждан сможет ездить в подземке бесплатно.

транспорт маршрутки льготы проезд общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации