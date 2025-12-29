Льготный проезд в маршрутках — кто освобождается от оплаты в 2026 году

Бесплатный проезд в маршрутках — кто будет иметь льготы в 2026
В 2026 году в Украине некоторые граждане будут иметь право на бесплатный проезд в маршрутных такси. Государство гарантирует эту льготу социально уязвимым группам населения.
О том, кто сможет бесплатно ездить в маршрутках и что делать в случае отказа в 2026 году, рассказали специалисты "Безоплатной правовой помощи".
Кто имеет право на бесплатный проезд в маршрутках
Право на бесплатный проезд в маршрутных такси имеют:
- дети из многодетных семей;
- люди с инвалидностью вследствие войны;
- военнослужащие срочной службы;
- участники боевых действий и приравненные к ним лица;
- дети с инвалидностью, связанной с аварией на ЧАЭС;
- дети до 6 лет, если они не занимают отдельного места;
- родители погибших или пропавших без вести защитников Украины;
- военные, утратившие трудоспособность вследствие боевых действий;
- реабилитированные граждане с инвалидностью из-за политических репрессий;
- работники Нацполиции и СБУ при исполнении служебных обязанностей;
- люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и один сопровождающий;
- пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (I категория) и ликвидаторы аварии (II категория);
- ветераны правоохранительных и силовых структур, в частности полиции, прокуратуры, ГСЧС, СБУ и других ведомств.
Может ли водитель отказать в льготном проезде
Если маршрутка работает на общем автобусном маршруте, водитель не имеет права отказывать льготнику в бесплатном проезде. Такие действия являются незаконными и могут привести к административной ответственности.
В случае, если водитель требует оплату или отказывается ехать дальше, пассажирам следует обращаться в полицию и зафиксировать детали инцидента: номер маршрута, название перевозчика, дату и время происшествия, данные водителя и номер транспортного средства. Также стоит сохранить билет и найти свидетелей.
