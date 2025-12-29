Льготный проезд в маршрутках — кто освобождается от оплаты в 2026 году

Люди выходят из маршрутки. Фото: УНИАН

В 2026 году в Украине некоторые граждане будут иметь право на бесплатный проезд в маршрутных такси. Государство гарантирует эту льготу социально уязвимым группам населения.

О том, кто сможет бесплатно ездить в маршрутках и что делать в случае отказа в 2026 году, рассказали специалисты "Безоплатной правовой помощи".

Кто имеет право на бесплатный проезд в маршрутках

Право на бесплатный проезд в маршрутных такси имеют:

дети из многодетных семей;

люди с инвалидностью вследствие войны;

военнослужащие срочной службы;

участники боевых действий и приравненные к ним лица;

дети с инвалидностью, связанной с аварией на ЧАЭС;

дети до 6 лет, если они не занимают отдельного места;

родители погибших или пропавших без вести защитников Украины;

военные, утратившие трудоспособность вследствие боевых действий;

реабилитированные граждане с инвалидностью из-за политических репрессий;

работники Нацполиции и СБУ при исполнении служебных обязанностей;

люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и один сопровождающий;

пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (I категория) и ликвидаторы аварии (II категория);

ветераны правоохранительных и силовых структур, в частности полиции, прокуратуры, ГСЧС, СБУ и других ведомств.

Может ли водитель отказать в льготном проезде

Если маршрутка работает на общем автобусном маршруте, водитель не имеет права отказывать льготнику в бесплатном проезде. Такие действия являются незаконными и могут привести к административной ответственности.

В случае, если водитель требует оплату или отказывается ехать дальше, пассажирам следует обращаться в полицию и зафиксировать детали инцидента: номер маршрута, название перевозчика, дату и время происшествия, данные водителя и номер транспортного средства. Также стоит сохранить билет и найти свидетелей.

