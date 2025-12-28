Льготный проезд в метро — кто освобождается от оплаты в 2026 году

Люди заходят в метро по удостоверению. Фото: УНИАН

Метрополитен в Украине работает с учетом военных реалий. Подземные станции используются не только для перевозки пассажиров, но и как укрытие во время воздушных тревог. В такие периоды работу метро продлевают, чтобы люди могли безопасно переждать опасность. Для большинства пассажиров проезд в метро платный и стоит 8 гривен, но есть и исключения.

О том, кто из украинцев будет иметь право на бесплатный проезд в метрополитене в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кто может бесплатно ездить в метро в 2026 году

В 2026 году государство гарантирует льготный проезд отдельным категориям граждан. Для этого необходимо иметь соответствующее удостоверение или "Карточку киевлянина". К льготным категориям пассажиров относятся:

дети в возрасте до 7 лет;

участники боевых действий;

дети из многодетных семей;

участники Революции Достоинства, которые получили повреждения;

дети с инвалидностью, вызванной Чернобыльской катастрофой;

военнослужащие и работники Государственной пограничной службы Украины;

люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и их сопровождающие;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые учатся или воспитываются в учреждениях;

реабилитированные граждане, пострадавшие от политических репрессий, в частности лица с инвалидностью и пенсионеры;

военнослужащие с инвалидностью вследствие боевых действий, а также родители погибших или пропавших без вести военных;

люди с инвалидностью вследствие войны и приравненные к ним, а также один сопровождающий для лиц с инвалидностью I группы;

ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (категории 1 и 2), в частности больные лучевой болезнью;

ветераны военной службы и работники силовых и правоохранительных органов (Нацполиция, ГСЧС, Госпогранслужба, ГБР, БЭБ и другие);

бывшие несовершеннолетние и малолетние узники нацистских концлагерей, гетто и мест принудительного содержания, а также их сопровождающие.







1 / 4







В метрополитене напоминают, что для бесплатного проезда нужно иметь действующий документ, подтверждающий право пассажира на льготу.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что в Украине приняли решение ввести одинаковый образец проездных билетов для всего общественного транспорта. Эти правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

Также мы рассказывали, что метро считается одним из самых удобных и быстрых способов передвижения по городу. Поезда курсируют четко по расписанию и не стоят в дорожных пробках. В то же время стоит знать, что в отдельных случаях пассажиру могут не позволить воспользоваться подземкой.