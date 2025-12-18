Бесплатный проезд в транспорте — где в ЕС украинцы будут иметь льготы в 2026 году

Люди в транспорте. Фото: Pexels

Из-за полномасштабного вторжения значительная часть граждан Украины была вынуждена покинуть дома и переехать в другие страны. Многие из них оказывают дополнительную поддержку беженцам, например, в одной из европейских столиц украинцы могут бесплатно пользоваться транспортом.

О том, в каком городе Европы украинцы смогут бесплатно ездить в общественном транспорте в 2026 году, сообщает портал Delfi.

Где украинские беженцы могут не платить за транспорт

Вильнюсский городской совет принял решение продлить бесплатный проезд для украинских беженцев в общественном транспорте города. Это касается автобусов и троллейбусов литовской столицы.

Чтобы предотвратить возможные злоупотребления, с 1 марта 2026 года вводится новый именной электронный билет. Его будет выдавать компания JUDU (МП "Услуги сообщения") тем, кто предъявит:

удостоверение личности, выданное за рубежом;

цифровой вид на жительство, выданный Департаментом миграции.

Билет активируется сразу при выдаче и будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Когда изменятся условия льготного проезда для украинцев

До 1 марта 2026 года ничего менять не будут — действующий порядок пользования транспортом останется без изменений. С 1 марта до 31 августа продлится переходный период, во время которого льготы на проезд будут предоставлять даже без именного билета.

Начиная с 1 сентября 2026 года, бесплатный проезд будет возможен только при наличии нового именного электронного билета.

