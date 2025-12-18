Відео
Головна Економіка Пільговий проїзд для українців у Європі — що зміниться у 2026

Пільговий проїзд для українців у Європі — що зміниться у 2026

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 14:35
Безплатний проїзд в транспорті — де в ЄС українці матимуть пільги у 2026 році
Люди в транспорті. Фото: Pexels

Через повномасштабне вторгнення значна частина громадян України була вимушена покинути домівки та переїхати до інших країн. Багато з них надають додаткову підтримку біженцям, наприклад, в одній з європейських столиць українці можуть безплатно користуватись транспортом.

Про те, в якому місті Європи українці зможуть безплатно їздити у громадському транспорті у 2026 році, повідомляє портал Delfi.

Де українські біженці можуть не платити за транспорт

Вільнюська міська рада ухвалила рішення продовжити безплатний проїзд для українських біженців у громадському транспорті міста. Це стосується автобусів і тролейбусів литовської столиці. 

Щоб запобігти можливим зловживанням, з 1 березня 2026 року вводиться новий іменний електронний квиток. Його видаватиме компанія JUDU (МП "Послуги сполучення") тим, хто пред’явить:

  • посвідчення особи, видане за кордоном;
  • цифрову посвідку на проживання, видану Департаментом міграції.

Квиток активується одразу при видачі й буде чинним до 31 грудня 2026 року.

Коли зміняться умови пільгового проїзду для українців

До 1 березня 2026 року нічого змінювати не будуть — чинний порядок користування транспортом залишиться без змін. З 1 березня до 31 серпня триватиме перехідний період, під час якого пільги на проїзд надаватимуть навіть без іменного квитка.

Починаючи з 1 вересня 2026 року, безплатний проїзд буде можливий тільки за наявності нового іменного електронного квитка.

Раніше ми писали, що в Україні є різні види громадського транспорту: автобуси, тролейбуси, трамваї та метро. У 2026 році більшість людей платитиме за проїзд, але деякі категорії українців матимуть пільги.

Також ми розповідали, що в Україні працюють над законопроєктом, який має оновити систему надання пільг на проїзд. За задумом, документ має вирішити низку проблем, які накопичились у сфері пасажирських перевезень.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
