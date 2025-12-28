Пільговий проїзд в метро — хто звільняється від оплати у 2026 році

Люди заходять в метро за посвідченням. Фото: УНІАН

Метрополітен в Україні працює з урахуванням воєнних реалій. Підземні станції використовуються не лише для перевезення пасажирів, а і як укриття під час повітряних тривог. У такі періоди роботу метро подовжують, щоб люди могли безпечно перечекати небезпеку. Для більшості пасажирів проїзд у метро платний і коштує 8 гривень, але є і виключення.

Про те, хто з українців матиме право на безплатний проїзд в метрополітені у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто може безплатно їздити в метро у 2026 році

У 2026 році держава гарантує пільговий проїзд окремим категоріям громадян. Для цього необхідно мати відповідне посвідчення або "Картку киянина". До пільгових категорій пасажирів належать:

діти віком до 7 років;

учасники бойових дій;

діти з багатодітних сімей;

учасники Революції Гідності, які отримали ушкодження;

діти з інвалідністю, спричиненою Чорнобильською катастрофою;

військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України;

люди з інвалідністю І та II груп, діти з інвалідністю та їхні супроводжуючі;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки, які навчаються або виховуються в закладах;

реабілітовані громадяни, які постраждали від політичних репресій, зокрема особи з інвалідністю та пенсіонери;

військовослужбовці з інвалідністю внаслідок бойових дій, а також батьки загиблих або зниклих безвісти військових;

люди з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них, а також один супроводжуючий для осіб з інвалідністю І групи;

ліквідатори аварії на ЧАЕС та постраждалі від Чорнобильської катастрофи (категорії 1 і 2), зокрема хворі на променеву хворобу;

ветерани військової служби та працівники силових і правоохоронних органів (Нацполіція, ДСНС, Держприкордонслужба, ДБР, БЕБ та інші);

колишні неповнолітні та малолітні в’язні нацистських концтаборів, гетто та місць примусового утримання, а також їхні супроводжуючі.







У метрополітені нагадують, що для безплатного проїзду потрібно мати чинний документ, що підтверджує право пасажира на пільгу.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що в Україні ухвалили рішення запровадити однаковий зразок проїзних квитків для всього громадського транспорту. Ці правила почнуть діяти з 1 січня 2026 року.

Також ми розповідали, що метро вважається одним із найзручніших і найшвидших способів пересування містом. Потяги курсують чітко за розкладом і не стоять у дорожніх заторах. Водночас варто знати, що в окремих випадках пасажиру можуть не дозволити скористатися підземкою.