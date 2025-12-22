Відео
Головна Економіка Нові правила в транспорті — що зміниться з 1 січня 2026

Нові правила в транспорті — що зміниться з 1 січня 2026

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 12:10
Нові стандарти в транспорті — що зміниться для українців у 2026
Дівчина купує квиток в терміналі. Фото: УНІАН

В Україні затвердили єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту. Відповідний наказ набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Про те, які зміни запровадять в громадському транспорті з 1 січня 2026 року, розповіли в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Читайте також:

Для кого та що зміниться у 2026 році

Нові квитки повністю відповідатимуть закону №3378-IX від 5 червня 2024 року, який запроваджує електронний квиток для автомобільного та міського електричного транспорту. Єдині реквізити квитків будуть застосовуватися до:

  • метро;
  • трамваїв і тролейбусів;
  • міських і приміських автобусів;
  • міжміських та міжнародних автобусів.

Ці правила стосуються як паперових, так і електронних квитків, оформлених через Автоматизовану систему обліку проїзду. Обидва варіанти рівнозначні та можуть використовуватися на рівних правах.

Що повинно буде міститись на квитках

Обов'язковими елементами квитка з 1 січня 2026 року будуть:

  • QR-код на лицьовому боці квитка (за потреби);
  • інформація про страховий договір та страховика;
  • дата та час відправлення або прибуття, або термін дії;
  • інформація про тариф (повний чи пільговий, ПДВ, комісія — за наявності);
  • відомості про перевізника (назва, код ЄДРПОУ або РНОКПП, адреса, контакти);
  • унікальний реєстраційний номер (серійний, фіскальний або для електронного квитка).
Нові правила в транспорті — що зміниться з 1 січня 2026 - фото 1
Вимоги до квитків громадського транспорту. Фото: Скриншот

Особливості для різних видів транспорту

Електронний квиток на міські та приміські автобуси можна буде отримати через смартфон, QR-код, email або мобільний додаток. Для приміських маршрутів передбачена окрема квитанція при перевезенні багажу.

Для міжміських автобусів квиток повинен буде містити повну інформацію про рейс, включно з пересадками, часом прибуття та відправлення, тривалістю очікування пересадки.

Квитки на міжнародні рейси будуть персоналізованими, міститимуть деталі пересадок, прізвище та ім’я пасажира згідно з паспортом. Передавати їх іншим особам буде заборонено.

Для електротранспорту (трамваїв, тролейбусів, метро) вимоги до квитків затверджені вперше. Електронний квиток можна отримати через QR-код, мобільний додаток, email або особистий кабінет. Дані про страховку можна буде розмістити на будь-якій стороні квитка.

Раніше ми писали, що для поїздки потягом українцям потрібні дійсний квиток та документ, що підтверджує особу. Проте є випадки, коли пасажиру можуть відмовити в посадці або висадити під час подорожі.

Також ми розповідали, що через війну багато українців змушені були залишити домівки та виїхати за кордон. У деяких європейських містах українцям надають додаткові пільги, наприклад, безплатний проїзд у громадському транспорті.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
