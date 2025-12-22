Нові стандарти в транспорті — що зміниться для українців у 2026

Дівчина купує квиток в терміналі. Фото: УНІАН

В Україні затвердили єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту. Відповідний наказ набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Про те, які зміни запровадять в громадському транспорті з 1 січня 2026 року, розповіли в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Нові квитки повністю відповідатимуть закону №3378-IX від 5 червня 2024 року, який запроваджує електронний квиток для автомобільного та міського електричного транспорту. Єдині реквізити квитків будуть застосовуватися до:

метро;

трамваїв і тролейбусів;

міських і приміських автобусів;

міжміських та міжнародних автобусів.

Ці правила стосуються як паперових, так і електронних квитків, оформлених через Автоматизовану систему обліку проїзду. Обидва варіанти рівнозначні та можуть використовуватися на рівних правах.

Що повинно буде міститись на квитках

Обов'язковими елементами квитка з 1 січня 2026 року будуть:

QR-код на лицьовому боці квитка (за потреби);

інформація про страховий договір та страховика;

дата та час відправлення або прибуття, або термін дії;

інформація про тариф (повний чи пільговий, ПДВ, комісія — за наявності);

відомості про перевізника (назва, код ЄДРПОУ або РНОКПП, адреса, контакти);

унікальний реєстраційний номер (серійний, фіскальний або для електронного квитка).

Вимоги до квитків громадського транспорту. Фото: Скриншот

Особливості для різних видів транспорту

Електронний квиток на міські та приміські автобуси можна буде отримати через смартфон, QR-код, email або мобільний додаток. Для приміських маршрутів передбачена окрема квитанція при перевезенні багажу.

Для міжміських автобусів квиток повинен буде містити повну інформацію про рейс, включно з пересадками, часом прибуття та відправлення, тривалістю очікування пересадки.

Квитки на міжнародні рейси будуть персоналізованими, міститимуть деталі пересадок, прізвище та ім’я пасажира згідно з паспортом. Передавати їх іншим особам буде заборонено.

Для електротранспорту (трамваїв, тролейбусів, метро) вимоги до квитків затверджені вперше. Електронний квиток можна отримати через QR-код, мобільний додаток, email або особистий кабінет. Дані про страховку можна буде розмістити на будь-якій стороні квитка.

