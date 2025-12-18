Квиток не гарантує поїздку — кого і за що можуть висадити з поїзда у 2026 році

Відео
Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Правила Укрзалізниці — чому можуть висадити з поїзда у 2026 році

Дата публікації: 18 грудня 2025 09:23
Люди на залізничному вокзалі. Фото: УНІАН

Для проїзду потягом українцям потрібно мати чинний квиток та документ, що посвідчує особу. Попри це, правила Укрзалізниці чітко визначають ситуації, у яких пасажиру можуть відмовити в посадці на поїзд або висадити його вже під час поїздки.

Про те, за яких обставин пасажира можуть висадити з поїзда у 2026 році, зазначається у пункті 8.38 Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

У яких випадках українців можуть висадити з поїзда

Перевізник має право не допустити пасажира до поїзда або припинити його перевезення разом із багажем, якщо:

  1. Пасажир перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння, порушує правила поведінки, заважає або становить загрозу для інших. У такому разі в квитку роблять відповідну позначку, а за потреби можуть залучити поліцію.
  2. Людині стало зле і вона потребує термінової медичної допомоги. Висадка відбувається за участю медиків, а до прибуття на станцію пасажира, за можливості, ізолюють від інших.
  3. Пасажир перевозить заборонені предмети чи речовини та відмовляється забрати їх із поїзда. Також у перевезенні можуть відмовити, якщо вага ручної поклажі перевищує дозволену норму.

Якщо пасажира знімають з поїзда через хворобу в несвідомому стані, його особисті речі передають керівнику вокзалу або станції. Про це складають офіційний акт.

Які права мають пасажири поїзда

Пасажир має право їхати саме на тому місці, яке вказане у квитку, навіть якщо він сів не на початковій станції маршруту. Якщо одне місце помилково продали кільком людям, провідник зобов’язаний вирішити ситуацію одним зі способів:

  • запропонувати інше вільне місце;
  • надати місце у вагоні вищої категорії без доплати.

Якщо жоден варіант не підходить пасажиру, йому повертають повну вартість квитка. 

Пасажир, який випадково сів не у свій поїзд, повинен вийти на найближчій станції. Провідник оформляє документ, що дозволяє безплатно повернутися до станції відправлення.

За оновленими правилами, максимальна вага ручної поклажі становить 36 кілограмів. Речі потрібно розміщувати відповідно до придбаного місця — на верхніх або нижніх полицях чи у спеціально відведених зонах вагона.

Раніше ми писали, що після початку повномасштабної війни багато українців стали на захист держави. Для учасників бойових дій держава передбачила додаткову підтримку, зокрема пільговий проїзд у транспорті.

Також ми розповідали, що окремі громадяни України мають право їздити поїздами Укрзалізниці безплатно або зі значними знижками. Однак для деяких пасажирів пільги діють лише у певні періоди.

Укрзалізниця транспорт залізниця потяг проїзд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
