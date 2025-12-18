Видео
Главная Экономика Правила Укрзализныци — почему могут высадить из поезда в 2026

Правила Укрзализныци — почему могут высадить из поезда в 2026

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 09:23
Билет не гарантирует поездку — кого и за что могут высадить из поезда в 2026 году
Люди на железнодорожном вокзале. Фото: УНИАН

Для проезда поездом украинцам нужно иметь действующий билет и документ, удостоверяющий личность. Несмотря на это, правила Укрзализныци четко определяют ситуации, в которых пассажиру могут отказать в посадке на поезд или высадить его уже во время поездки.

О том, при каких обстоятельствах пассажира могут высадить из поезда в 2026 году, отмечается в пункте 8.38 Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

Читайте также:

В каких случаях украинцев могут высадить из поезда

Перевозчик имеет право не допустить пассажира к поезду или прекратить его перевозку вместе с багажом, если:

  1. Пассажир находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, нарушает правила поведения, мешает или представляет угрозу для других. В таком случае в билете делают соответствующую отметку, а при необходимости могут привлечь полицию.
  2. Человеку стало плохо и он нуждается в срочной медицинской помощи. Высадка происходит с участием медиков, а до прибытия на станцию пассажира, по возможности, изолируют от других.
  3. Пассажир перевозит запрещенные предметы или вещества и отказывается забрать их из поезда. Также в перевозке могут отказать, если вес ручной клади превышает разрешенную норму.

Если пассажира снимают с поезда из-за болезни в бессознательном состоянии, его личные вещи передают руководителю вокзала или станции. Об этом составляют официальный акт.

Какие права имеют пассажиры поезда

Пассажир имеет право ехать именно на том месте, которое указано в билете, даже если он сел не на начальной станции маршрута. Если одно место ошибочно продали нескольким людям, проводник обязан решить ситуацию одним из способов:

  • предложить другое свободное место;
  • предоставить место в вагоне высшей категории без доплаты.

Если ни один вариант не подходит пассажиру, ему возвращают полную стоимость билета.

Пассажир, который случайно сел не в свой поезд, должен выйти на ближайшей станции. Проводник оформляет документ, позволяющий бесплатно вернуться к станции отправления.

По обновленным правилам, максимальный вес ручной клади составляет 36 килограммов. Вещи нужно размещать в соответствии с приобретенным местом — на верхних или нижних полках, или в специально отведенных зонах вагона.

Ранее мы писали, что после начала полномасштабной войны многие украинцы стали на защиту государства. Для участников боевых действий государство предусмотрело дополнительную поддержку, в частности льготный проезд в транспорте.

Также мы рассказывали, что отдельные граждане Украины имеют право ездить поездами Укрзализныци бесплатно или со значительными скидками. Однако для некоторых пассажиров льготы действуют только в определенные периоды.

Укрзализныця транспорт железная дорога поезд проезд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
