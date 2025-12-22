Новые стандарты в транспорте — что изменится для украинцев в 2026

Новые правила в транспорте — что изменится с 1 января 2026 года
В Украине утвердили единую форму билетов для всех видов общественного транспорта. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 января 2026 года.
О том, какие изменения введут в общественном транспорте с 1 января 2026 года, рассказали в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Для кого и что изменится в 2026 году
Новые билеты будут полностью соответствовать закону №3378-IX от 5 июня 2024 года, который вводит электронный билет для автомобильного и городского электрического транспорта. Единые реквизиты билетов будут применяться к:
- метро;
- трамваев и троллейбусов;
- городских и пригородных автобусов;
- междугородних и международных автобусов.
Эти правила касаются как бумажных, так и электронных билетов, оформленных через Автоматизированную систему учета проезда. Оба варианта равнозначны и могут использоваться на равных правах.
Что должно будет содержаться на билетах
Обязательными элементами билета с 1 января 2026 года будут:
- QR-код на лицевой стороне билета (при необходимости);
- информация о страховом договоре и страховщике;
- дата и время отправления или прибытия, или срок действия;
- информация о тарифе (полный или льготный, НДС, комиссия — при наличии);
- сведения о перевозчике (название, код ЕГРПОУ или РНОКПП, адрес, контакты);
- уникальный регистрационный номер (серийный, фискальный или для электронного билета).
Особенности для разных видов транспорта
Электронный билет на городские и пригородные автобусы можно будет получить через смартфон, QR-код, email или мобильное приложение. Для пригородных маршрутов предусмотрена отдельная квитанция при перевозке багажа.
Для междугородних автобусов билет должен будет содержать полную информацию о рейсе, включая пересадки, время прибытия и отправления, продолжительность ожидания пересадки.
Билеты на международные рейсы будут персонализированными, содержать детали пересадок, фамилию и имя пассажира согласно паспорту. Передавать их другим лицам будет запрещено.
Для электротранспорта (трамваев, троллейбусов, метро) требования к билетам утверждены впервые. Электронный билет можно получить через QR-код, мобильное приложение, email или личный кабинет. Данные о страховке можно будет разместить на любой стороне билета.
