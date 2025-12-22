Новые стандарты в транспорте — что изменится для украинцев в 2026

Девушка покупает билет в терминале. Фото: УНИАН

В Украине утвердили единую форму билетов для всех видов общественного транспорта. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 января 2026 года.

О том, какие изменения введут в общественном транспорте с 1 января 2026 года, рассказали в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Реклама

Читайте также:

Для кого и что изменится в 2026 году

Новые билеты будут полностью соответствовать закону №3378-IX от 5 июня 2024 года, который вводит электронный билет для автомобильного и городского электрического транспорта. Единые реквизиты билетов будут применяться к:

метро;

трамваев и троллейбусов;

городских и пригородных автобусов;

междугородних и международных автобусов.

Эти правила касаются как бумажных, так и электронных билетов, оформленных через Автоматизированную систему учета проезда. Оба варианта равнозначны и могут использоваться на равных правах.

Что должно будет содержаться на билетах

Обязательными элементами билета с 1 января 2026 года будут:

QR-код на лицевой стороне билета (при необходимости);

информация о страховом договоре и страховщике;

дата и время отправления или прибытия, или срок действия;

информация о тарифе (полный или льготный, НДС, комиссия — при наличии);

сведения о перевозчике (название, код ЕГРПОУ или РНОКПП, адрес, контакты);

уникальный регистрационный номер (серийный, фискальный или для электронного билета).

Требования к билетам общественного транспорта. Фото: Скриншот

Особенности для разных видов транспорта

Электронный билет на городские и пригородные автобусы можно будет получить через смартфон, QR-код, email или мобильное приложение. Для пригородных маршрутов предусмотрена отдельная квитанция при перевозке багажа.

Для междугородних автобусов билет должен будет содержать полную информацию о рейсе, включая пересадки, время прибытия и отправления, продолжительность ожидания пересадки.

Билеты на международные рейсы будут персонализированными, содержать детали пересадок, фамилию и имя пассажира согласно паспорту. Передавать их другим лицам будет запрещено.

Для электротранспорта (трамваев, троллейбусов, метро) требования к билетам утверждены впервые. Электронный билет можно получить через QR-код, мобильное приложение, email или личный кабинет. Данные о страховке можно будет разместить на любой стороне билета.

Ранее мы писали, что для поездки поездом украинцам нужны действительный билет и документ, подтверждающий личность. Однако есть случаи, когда пассажиру могут отказать в посадке или высадить во время путешествия.

Также мы рассказывали, что из-за войны многие украинцы вынуждены были покинуть дома и выехать за границу. В некоторых европейских городах украинцам предоставляют дополнительные льготы, например, бесплатный проезд в общественном транспорте.