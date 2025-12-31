Бесплатный проезд для пенсионеров — где не будет льгот в 2026 году

Пожилая женщина в поезде. Фото: УНИАН

Украинцы, которые официально вышли на после 60 лет, имеют право на государственные льготы. Одной из самых популярных является бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако иногда пенсионерам приходится покупать билет.

О том, в каком транспорте пенсионеры не будут иметь льгот и за что их могут оштрафовать в 2026 году, отмечается в постановлении Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Какой транспорт останется бесплатным для пенсионеров в 2026 году

Согласно постановлению, пенсионеры могут бесплатно пользоваться такими видами общественного транспорта:

трамваями;

троллейбусами;

городскими автобусами;

пригородными электричками.

Для этого достаточно показать пенсионное удостоверение. Маршрутки также доступны для льготного проезда, но количество бесплатных мест ограничено и определяется местными властями.

В каком транспорте пенсионеры не будут иметь льгот в 2026 году

Льготы на проезд не распространяются на такси, потому что оно не считается общественным транспортом. Также придется платить за поездки междугородними автобусами и поездами — льготный проезд на них не действует.

Почему пенсионера могут оштрафовать в транспорте в 2026 году

Чтобы проехать бесплатно, нужно иметь пенсионное удостоверение. Если его нет, надо купить билет. В случае отсутствия и удостоверения, и билета контролер может выписать штраф.

Согласно статье 135 Кодекса Украины об административных правонарушениях, размер штрафа — 20-кратная цена билета. Например, в Киеве это около 160 гривен. Хотя инспекторы иногда идут на уступки пожилым гражданам, без документа избежать штрафа удается не всегда.

Ранее мы писали, что в 2026 году некоторые украинцы смогут бесплатно пользоваться маршрутками. Эта льгота предусмотрена для социально уязвимых групп населения.

Также мы рассказывали, что в 2026 году пенсионный возраст останется прежним, но правила выхода на пенсию станут более строгими. Из-за этого не все смогут сразу оформить пенсию. В то же время государство сохранит льготы для людей 60+, а некоторым пенсионерам должны повысить выплаты.