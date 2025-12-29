Видео
Видео

Главная Экономика Какие льготы гарантирует государство детям войны в 2026 — список

Какие льготы гарантирует государство детям войны в 2026 — список

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 12:10
Статус ребенок войны — кто может получить и какие льготы он гарантирует в 2026 году
Пожилой мужчина заполняет документ. Фото: УНИАН

В Украине некоторые граждане могут получить статус "ребенок войны" и пользоваться специальными социальными льготами. Он предусматривает упрощенное оформление отпусков, скидки на коммунальные услуги и другие государственные гарантии.

О том, какие льготы будут иметь украинцы со статусом "ребенок войны" в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто может получить статус "ребенок войны"

Статус "ребенок войны" присваивают тем, кто на момент окончания Второй мировой войны был моложе 18 лет. Важно, что это не то же самое, что "ребенок, пострадавший в результате боевых действий и вооруженных конфликтов", что касается лиц, пострадавших во время войны с Россией.

Чтобы получить статус, нужно обратиться в органы социальной защиты. После этого в пенсионном удостоверении делают соответствующую запись.

Какие льготы и скидки гарантируют украинцам со статусом "ребенок войны" в 2025 году

В Национальной социальной сервисной службе Украины отмечают, что "дети войны" имеют право на такие льготы:

  • самостоятельный выбор времени ежегодного отпуска;
  • сохранение рабочего места при сокращении штата;
  • дополнительные неоплачиваемые отпуска продолжительностью до 14 дней в год;
  • полную компенсацию при потере трудоспособности независимо от трудового стажа;
  • первоочередное право на получение земельного участка для строительства или садоводства.
Какие льготы гарантирует государство детям войны в 2026 — список - фото 1
Перечень льгот для "детей войны". Фото: Скриншот

Также "дети войны" могут получить 25% скидку на оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия и т.д.) в пределах норм потребления. Для этого средний доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать порог, который дает право на налоговую социальную льготу.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
