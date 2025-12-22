Помощь семьям УБД — какие скидки могут получить жены защитников в 2026 году

Военнослужащий с семьей. Фото: УНИАН

Государство поддерживает не только украинских военных, которые защищают страну, но и их семьи. В частности, жены участников боевых действий (УБД) имеют право на ряд социальных льгот.

О том, какую поддержку государство будет оказывать женам УБД в 2026 году, отмечается в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Какие скидки смогут получить жены УБД в 2026 году

Семьи военнослужащих имеют право на ряд жилищно-коммунальных льгот. В соответствии с 3 ст. Семейного кодекса Украины, членами семьи считаются лица, которые проживают вместе, ведут совместный быт и имеют взаимные права и обязанности. Поэтому жены участников боевых действий входят в эту категорию и могут воспользоваться такими льготами:

75% скидки на оплату жилья;

75% скидки на приобретение твердого или жидкого топлива, если дом не имеет централизованного отопления;

75% скидки на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а для людей с инвалидностью — 100% компенсацию.

Льготы начисляются в пределах установленных норм: 21 кв. м отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью. Если все члены семьи являются нетрудоспособными, площадь больше:

42 кв. м на каждого человека;

21 кв. м на семью.

Как будут начислять льготы в 2026 году

На сайте Министерства обороны Украины отмечается, что компенсация за коммунальные услуги предоставляется в денежной форме. Начисление льгот происходит не сразу — процедура оформления занимает определенное время.

Выплаты осуществляются по принципу компенсации: сначала семья оплачивает полную сумму коммунальных услуг, а затем получает часть средств обратно на банковскую карточку.

При этом важно вовремя оплачивать счета за коммунальные услуги, если у семьи возникнет задолженность — это может стать причиной для отмены льгот.

