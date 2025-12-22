Видео
Главная Экономика Льготы для жен УБД — какие скидки предусмотрены в 2026 году

Льготы для жен УБД — какие скидки предусмотрены в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 18:15
Помощь семьям УБД — какие скидки могут получить жены защитников в 2026 году
Военнослужащий с семьей. Фото: УНИАН

Государство поддерживает не только украинских военных, которые защищают страну, но и их семьи. В частности, жены участников боевых действий (УБД) имеют право на ряд социальных льгот.

О том, какую поддержку государство будет оказывать женам УБД в 2026 году, отмечается в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Какие скидки смогут получить жены УБД в 2026 году

Семьи военнослужащих имеют право на ряд жилищно-коммунальных льгот. В соответствии с 3 ст. Семейного кодекса Украины, членами семьи считаются лица, которые проживают вместе, ведут совместный быт и имеют взаимные права и обязанности. Поэтому жены участников боевых действий входят в эту категорию и могут воспользоваться такими льготами:

  • 75% скидки на оплату жилья;
  • 75% скидки на приобретение твердого или жидкого топлива, если дом не имеет централизованного отопления;
  • 75% скидки на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а для людей с инвалидностью — 100% компенсацию.

Льготы начисляются в пределах установленных норм: 21 кв. м отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью. Если все члены семьи являются нетрудоспособными, площадь больше:

  • 42 кв. м на каждого человека;
  • 21 кв. м на семью.

Как будут начислять льготы в 2026 году

На сайте Министерства обороны Украины отмечается, что компенсация за коммунальные услуги предоставляется в денежной форме. Начисление льгот происходит не сразу — процедура оформления занимает определенное время.

Выплаты осуществляются по принципу компенсации: сначала семья оплачивает полную сумму коммунальных услуг, а затем получает часть средств обратно на банковскую карточку.

При этом важно вовремя оплачивать счета за коммунальные услуги, если у семьи возникнет задолженность — это может стать причиной для отмены льгот.

Ранее мы писали, что государство ввело систему скидок на оплату жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий населения. Объем льгот зависит от социального статуса лица.

Также мы рассказывали, что военные Вооруженных сил Украины, которые имеют статус участников боевых действий, получают дополнительную государственную поддержку. Она предусматривает льготы на оплату коммунальных услуг и другие социальные гарантии, которые распространяются также на их родителей.

льготы помощь УБД жена социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
