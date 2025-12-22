Допомога сім'ям УБД — які знижки можуть отримати дружини захисників у 2026 році

Військовослужбовець з родиною. Фото: УНІАН

Держава підтримує не лише українських військових, які захищають країну, а і їхні родини. Зокрема, дружини учасників бойових дій (УБД) мають право на низку соціальних пільг.

Про те, яку підтримку держава надаватиме дружинам УБД у 2026 році, зазначається у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Які знижки зможуть отримати дружини УБД у 2026 році

Родини військовослужбовців мають право на низку житлово-комунальних пільг. Відповідно до 3 ст. Сімейного кодексу України, членами сім’ї вважаються особи, які проживають разом, ведуть спільний побут та мають взаємні права й обов’язки. Тож дружини учасників бойових дій входять до цієї категорії та можуть скористатися такими пільгами:

75% знижки на оплату житла;

75% знижки на придбання твердого або рідкого палива, якщо будинок не має централізованого опалення;

75% знижки на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, а для людей з інвалідністю — 100% компенсацію.

Пільги нараховуються в межах установлених норм: 21 кв. м опалювальної площі на одну людину та додатково 10,5 кв. м на сім’ю. Якщо всі члени родини є непрацездатними, площа більша:

42 кв. м на кожну особу;

21 кв. м на сім’ю.

Як нараховуватимуть пільги у 2026 році

На сайті Міністерства оборони України зазначається, що компенсація за комунальні послуги надається у грошовій формі. Нарахування пільг відбувається не одразу — процедура оформлення займає певний час.

Виплати здійснюються за принципом компенсації: спочатку родина оплачує повну суму комунальних послуг, а потім отримує частину коштів назад на банківську картку.

При цьому важливо вчасно сплачувати рахунки за комунальні послуги, якщо у родини виникне заборгованість — це може стати причиною для скасування пільг.

