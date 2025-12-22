Відео
Головна Економіка Пільги для дружин УБД — які знижки передбачені у 2026 році

Пільги для дружин УБД — які знижки передбачені у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 18:15
Допомога сім'ям УБД — які знижки можуть отримати дружини захисників у 2026 році
Військовослужбовець з родиною. Фото: УНІАН

Держава підтримує не лише українських військових, які захищають країну, а і їхні родини. Зокрема, дружини учасників бойових дій (УБД) мають право на низку соціальних пільг. 

Про те, яку підтримку держава надаватиме дружинам УБД у 2026 році, зазначається у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Читайте також:

Які знижки зможуть отримати дружини УБД у 2026 році

Родини військовослужбовців мають право на низку житлово-комунальних пільг. Відповідно до 3 ст. Сімейного кодексу України, членами сім’ї вважаються особи, які проживають разом, ведуть спільний побут та мають взаємні права й обов’язки. Тож дружини учасників бойових дій входять до цієї категорії та можуть скористатися такими пільгами:

  • 75% знижки на оплату житла;
  • 75% знижки на придбання твердого або рідкого палива, якщо будинок не має централізованого опалення;
  • 75% знижки на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, а для людей з інвалідністю — 100% компенсацію.

Пільги нараховуються в межах установлених норм: 21 кв. м опалювальної площі на одну людину та додатково 10,5 кв. м на сім’ю. Якщо всі члени родини є непрацездатними, площа більша: 

  • 42 кв. м на кожну особу;
  • 21 кв. м на сім’ю.

Як нараховуватимуть пільги у 2026 році

На сайті Міністерства оборони України зазначається, що компенсація за комунальні послуги надається у грошовій формі. Нарахування пільг відбувається не одразу — процедура оформлення займає певний час.

Виплати здійснюються за принципом компенсації: спочатку родина оплачує повну суму комунальних послуг, а потім отримує частину коштів назад на банківську картку. 

При цьому важливо вчасно сплачувати рахунки за комунальні послуги, якщо у родини виникне заборгованість — це може стати причиною для скасування пільг.

Раніше ми писали, що держава запровадила систему знижок на оплату житлово-комунальних послуг для окремих категорій населення. Обсяг пільг залежить від соціального статусу особи.

Також ми розповідали, що військові Збройних сил України, які мають статус учасників бойових дій, отримують додаткову державну підтримку. Вона передбачає пільги на оплату комунальних послуг та інші соціальні гарантії, які поширюються також на їхніх батьків.

пільги допомога УБД дружина соціальний захист
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
