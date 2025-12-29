Статус дитина війни — хто може отримати та які пільги він гарантує у 2026 році

Чоловік похилого віку заповнює документ. Фото: УНІАН

В Україні деякі громадяни можуть отримати статус "дитина війни" та користуватися спеціальними соціальними пільгами. Він передбачає спрощене оформлення відпусток, знижки на комунальні послуги та інші державні гарантії.

Про те, які пільги матимуть українці зі статусом "дитина війни" у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто може отримати статус "дитина війни"

Статус "дитина війни" присвоюють тим, хто на момент закінчення Другої світової війни був молодше 18 років. Важливо, що це не те саме, що "дитина, яка постраждала внаслідок бойових дій та збройних конфліктів", що стосується осіб, постраждалих під час війни з Росією.

Щоб отримати статус, потрібно звернутися до органів соціального захисту. Після цього у пенсійному посвідченні роблять відповідний запис.

Які пільги та знижки гарантують українцям зі статусом "дитина війни" у 2025 році

В Національній соціальній сервісній службі України зазначають, що "діти війни" мають право на такі пільги:

самостійний вибір часу щорічної відпустки;

збереження робочого місця при скороченні штату;

додаткові неоплачувані відпустки тривалістю до 14 днів на рік;

повну компенсацію при втраті працездатності незалежно від трудового стажу;

першочергове право на отримання земельної ділянки для будівництва чи садівництва.

Перелік пільг для "дітей війни". Фото: Скриншот

Також "діти війни" можуть отримати 25% знижку на оплату комунальних послуг (газ, електроенергія тощо) у межах норм споживання. Для цього середній дохід на одного члена родини за останні шість місяців не повинен перевищувати поріг, який дає право на податкову соціальну пільгу.

