Україна
Які пільги гарантує держава дітям війни у 2026 році — перелік

Які пільги гарантує держава дітям війни у 2026 році — перелік

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 12:10
Статус дитина війни — хто може отримати та які пільги він гарантує у 2026 році
Чоловік похилого віку заповнює документ. Фото: УНІАН

В Україні деякі громадяни можуть отримати статус "дитина війни" та користуватися спеціальними соціальними пільгами. Він передбачає спрощене оформлення відпусток, знижки на комунальні послуги та інші державні гарантії.

Про те, які пільги матимуть українці зі статусом "дитина війни" у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто може отримати статус "дитина війни"

Статус "дитина війни" присвоюють тим, хто на момент закінчення Другої світової війни був молодше 18 років. Важливо, що це не те саме, що "дитина, яка постраждала внаслідок бойових дій та збройних конфліктів", що стосується осіб, постраждалих під час війни з Росією.

Щоб отримати статус, потрібно звернутися до органів соціального захисту. Після цього у пенсійному посвідченні роблять відповідний запис.

Які пільги та знижки гарантують українцям зі статусом "дитина війни" у 2025 році

В Національній соціальній сервісній службі України зазначають, що "діти війни" мають право на такі пільги:

  • самостійний вибір часу щорічної відпустки;
  • збереження робочого місця при скороченні штату;
  • додаткові неоплачувані відпустки тривалістю до 14 днів на рік;
  • повну компенсацію при втраті працездатності незалежно від трудового стажу;
  • першочергове право на отримання земельної ділянки для будівництва чи садівництва.
Також "діти війни" можуть отримати 25% знижку на оплату комунальних послуг (газ, електроенергія тощо) у межах норм споживання. Для цього середній дохід на одного члена родини за останні шість місяців не повинен перевищувати поріг, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Раніше ми писали, що громадяни поважного віку в Україні можуть отримувати не лише пенсії, а й інші соціальні гарантії. Багато людей не знають, що працівники з великим стажем можуть отримати статус "ветерана праці", який дає додаткові пільги.

Також ми розповідали, що метро в Україні залишається одним з найпопулярніших видів громадського транспорту у великих містах. У 2026 році для більшості пасажирів проїзд буде платним, але для деяких громадян держава надаватиме пільги.

