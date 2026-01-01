Пенсия за выслугу лет для учителей — кто имеет право и как оформить

Учитель помогает ученице. Фото: УНИАН

Работники учебных заведений имеют возможность выйти на пенсию раньше остальных граждан. Однако для этого нужно соответствовать установленным законом требованиям.

О том, кто может получить пенсию за выслугу лет и как рассчитывается ее размер, объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда в Одесской области.

Кто имеет право на пенсию за выслугу лет

Работники образовательных учреждений могут получить пенсию за выслугу лет, даже если они не достигли пенсионного возраста, при условии наличия соответствующего стажа. Например:

На 1 апреля 2015 года — не менее 25 лет стажа. На 31 декабря 2015 года — не менее 25 лет 6 месяцев стажа. На 11 октября 2017 года — не менее 26 лет 6 месяцев стажа.

Для этого важно, чтобы человек работал в учреждениях, определенных в специальном Перечне, утвержденном правительством в 1993 году. Однако не все должности дают право на специальный стаж. Например, инструктор по физкультуре в детском саду не может получить пенсию за выслугу лет, даже если сад есть в Перечне.

С 11 октября 2017 года вступили в силу изменения, которые отменили начисление пенсии за выслугу лет для тех, кто начал работать после этой даты. Однако для тех, кто имел право на такую пенсию до изменений, это право сохраняется.

Как рассчитывается пенсия за выслугу лет для педагогов

Пенсия для работников образования рассчитывается так же как и пенсия по возрасту, с учетом страхового стажа и среднемесячного заработка. Пенсию назначают после увольнения с должности, которая дает право на пенсию, и она выплачивается после обращения. Если работник возвращается на работу, выплату пенсии прекращают до следующего увольнения.

Если работник не воспользовался правом на досрочную пенсию и продолжает работать до достижения пенсионного возраста, он может получить денежную помощь. Она составляет 10 месячных пенсий, если у работника есть страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

