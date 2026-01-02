Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Минимальную и максимальную пенсию повысили — суммы с 1 января

Минимальную и максимальную пенсию повысили — суммы с 1 января

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 05:56
Минимальная и максимальная пенсия в Украине — новые суммы с 1 января 2026 года
Мужчина достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

С 1 января 2026 года в Украине были введены новые изменения в пенсионных выплатах. Повышение пенсий стало возможным благодаря росту прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Однако эти изменения коснулись не всех граждан, а лишь определенных категорий пенсионеров.

О том, как изменился размер минимальной и максимальной пенсии с 1 января 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как изменился размер минимальной пенсии с 1 января 2026 года

Пенсии были пересчитаны для людей с минимальными и максимальными выплатами, а также для тех, кто имеет доплаты, связанные с прожиточным минимумом или минимальной заработной платой.

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" 1 января минимальная пенсия выросла с 2 361 грн до 2 595 грн. Но согласно данным Профсоюза работников образования и науки Украины, прожиточный минимум для одного человека в месяц в июне 2025 года составил 8 421,94 грн.

Минимальную и максимальную пенсию повысили — суммы с 1 января - фото 1
Реальный прожиточный минимум в Украине по состоянию на июнь 2025 года. Фото: Скриншот

Если учесть обязательные платежи, эта сумма увеличится до 9 932,81 грн. Это означает, что большинство людей, которые получают минимальные пенсии, до сих пор остаются за чертой бедности.

Новый размер максимальной пенсии в 2026 году

Изменения коснулись и максимальных пенсий. Если в декабре 2025 года максимальная пенсия составляла 23 610 грн, то с 1 января 2026 года она выросла до 25 950 грн.

Законодательно пенсия не должна превышать десятикратный размер прожиточного минимума, хотя некоторым пенсионерам через суды удалось отменить это ограничение. Однако для большинства украинцев это правило осталось неизменным, и именно эта категория получила наибольшую прибавку.

У кого еще выросли выплаты с 1 января 2026 года

Пересчитаны также надбавки за сверхнормативный стаж. В 2026 году доплата за каждый дополнительный год работы выросла с 23,61 грн до 25,95 грн. Это касается мужчин, у которых есть более 35 лет трудового стажа, и женщин с более 30 годами стажа.

Отдельно были пересчитаны пенсии для тех, кто достиг 65 лет и имеет необходимый стаж. Для этой категории пенсионеров минимальная пенсия должна составлять не менее 40% от минимальной зарплаты. После повышения минимальной зарплаты с 8 000 грн до 8 647 грн, минимальная пенсия для этой группы пожилых людей выросла с 3 200 грн до 3 458,8 грн.

Ранее мы писали, что работники образования могут выйти на пенсию раньше большинства других граждан. Однако это возможно при условии, что они соответствуют определенным требованиям закона.

Также мы рассказывали, что украинцы, достигшие 60 лет, получают право на государственные льготы, в частности на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако иногда пенсионеры вынуждены покупать билет.

выплаты пенсии прожиточный минимум пенсионеры минимальная пенсия
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации