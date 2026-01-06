Видео
Україна
Пенсионная надбавка за дополнительные 10 лет стажа — сумма в 2026

Пенсионная надбавка за дополнительные 10 лет стажа — сумма в 2026

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 05:45
Поздний выход на пенсию — сколько доплачивают за 10 лет дополнительного стажа в 2026
Пенсионерка получает деньги. Фото: УНИАН

С начала 2026 года в Украине снова повысили требования для выхода на пенсию. Чтобы оформить пенсию в 60 лет, теперь нужно иметь больший страховой стаж, чем раньше. Это часть пенсионной реформы, которая продолжается с 2017 года.

О том, какой стаж нужно иметь для выхода на пенсию в 2026 году и какую доплату можно получать, если работал на 10 лет дольше нормы, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Какой стаж нужен в 2026 году

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что с 1 января 2026 года действуют такие правила выхода на пенсию:

  • 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;
  • 63 года — не менее 23 лет страхового стажа;
  • 65 лет — достаточно 15 лет страхового стажа.

Если, например, человек имеет 25 лет стажа, он не сможет выйти на пенсию в 60 лет. В таком случае придется либо продолжать работать, либо просто ждать до 63-летия.

Если официального страхового стажа меньше 15 лет, пенсию по возрасту не назначают вообще — ни в 60, ни в 63 года. Единственный вариант — обратиться за государственной социальной помощью по достижении 65 лет. Такую выплату получают только лица со статусом малообеспеченных.

Сколько доплачивают за работу сверх нормы в 2026 году

В Пенсионном фонде отмечают, что по действующим правилам, нормой стажа считается:

  • 30 лет для женщин;
  • 35 лет для мужчин.

Если человек имеет больше стажа, государство доплачивает за каждый "лишний" год. В 2026 году доплата составляет 1% от прожиточного минимума, который с 1 января равен 2 595 гривен. То есть:

  • за 1 дополнительный год доплатят 25 гривен 95 копеек;
  • за 10 лет сверх нормы размер доплаты составит 259 гривен 50 копеек в месяц.

Таким образом, даже если человек имеет на 10 лет больше стажа, его пенсия вырастет менее чем на 260 гривен. В то же время "докупить" один год стажа стоит почти 23 тысячи гривен, что значительно больше, чем ежемесячная надбавка за дополнительную работу.

Ранее мы писали, что пенсионное удостоверение — это документ, который подтверждает, что человек вышел на пенсию. Оно также дает право на государственные скидки и социальные льготы.

Также мы рассказывали, что в Украине каждый может заранее узнать примерный размер своей пенсии. Для этого существуют специальные государственные сервисы, которые помогают посчитать сумму.

выплаты пенсии пенсионеры Пенсионный Фонд трудовой стаж
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
