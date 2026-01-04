Пенсии в Украине — как самостоятельно увеличить размер выплат в 2026 году

Мужчина в отделении Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

Каждый гражданин Украины может заранее узнать, какую пенсию он получит после завершения своей работы. Для этого государство предлагает различные инструменты, которые позволяют рассчитать ориентировочный размер пенсии и даже повлиять на конечную сумму.

О том, как украинцы могут увеличить размер своей пенсии в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как узнать размер своей будущей пенсии

На сайте Пенсионного фонда Украины есть специальный калькулятор для предварительного расчета пенсии. Каждый может зайти в личный кабинет и через соответствующий раздел получить информацию об ориентировочном размере пенсии. Калькулятор позволяет рассчитать пенсию двумя способами:

За приобретенный трудовой стаж. При условии, что человек продолжит работать с текущей зарплатой, которая сравнивается со средним уровнем.

Эти расчеты не являются окончательными, но дают представление о том, какой доход можно ожидать после выхода на пенсию.

Что влияет на размер пенсии в Украине

Основным фактором для расчета пенсии является сумма Единого социального взноса (ЕСВ), который уплачен с официального дохода, а не сама зарплата. Поэтому, если зарплата минимальная или "в конверте", это уменьшает размер будущих выплат.

Работники, которые работают по найму, не могут увеличить свою зарплату самостоятельно, но могут добровольно повысить размер ЕСВ через Пенсионный фонд. Это не только увеличит будущую пенсию, но и поможет восполнить пробелы в страховом стаже.

Эксперты советуют делать регулярные доплаты к ЕСВ, а не единоразовые взносы, чтобы достичь лучшего результата. Это решение стоит принимать, если есть стабильный официальный доход.

Как увеличить пенсию через оптимизацию зарплаты

Еще один способ увеличить пенсию — это оптимизировать зарплату, то есть исключить периоды с наименьшими доходами. Это касается тех, кто имел перерывы в работе или нестабильный доход.

Согласно статье 40 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", есть возможность исключить месяцы с низким доходом (имеющие меньшие коэффициенты по сравнению с другими) при расчете пенсии. Это делается для того, чтобы не уменьшить пенсию и, соответственно, увеличить ее размер. Такой процесс называют "оптимизацией заработка".

Во время "оптимизации" можно исключить периоды до 60 месяцев страхового стажа, но не более 10% общего стажа, учитываемого для пенсии.

Часть корректировок происходит автоматически, но не все нюансы можно учесть без участия самого человека. Если есть ошибки от работодателей или отсутствуют данные в реестрах, это может привести к неправильным расчетам.

Выгодно ли позже выходить на пенсию

Еще один способ увеличить пенсию — это отсрочить выход на пенсию. За каждый дополнительный месяц работы государство начисляет надбавку:

0,5% — если отсрочка до 5 лет.

0,75% — если отсрочка более 5 лет.

Это значит, что год дополнительной работы может увеличить пенсию на 6%, два года — на 12%, а если отсрочить пенсию на 6 лет, можно увеличить выплаты на 54%.

