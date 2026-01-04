Пенсії в Україні — як самостійно збільшити розмір виплат у 2026 році

Чоловік у відділенні Пенсійного фонду. Фото: УНІАН

Кожен громадянин України може заздалегідь дізнатися, яку пенсію він отримає після завершення своєї роботи. Для цього держава пропонує різні інструменти, які дозволяють розрахувати орієнтовний розмір пенсії та навіть вплинути на кінцеву суму.

Про те, як українці можуть збільшити розмір своєї пенсії у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії

На сайті Пенсійного фонду України є спеціальний калькулятор для попереднього розрахунку пенсії. Кожен може зайти в особистий кабінет і через відповідний розділ отримати інформацію про орієнтовний розмір пенсії. Калькулятор дозволяє розрахувати пенсію двома способами:

За набутий трудовий стаж. За умови, що людина продовжить працювати з поточною зарплатою, яка порівнюється із середнім рівнем.

Ці розрахунки не є остаточними, але дають уявлення про те, який дохід можна очікувати після виходу на пенсію.

Що впливає на розмір пенсії в Україні

Основним фактором для розрахунку пенсії є сума Єдиного соціального внеску (ЄСВ), який сплачено з офіційного доходу, а не сама зарплата. Тому, якщо зарплата мінімальна або "в конверті", це зменшує розмір майбутніх виплат.

Працівники, які працюють за наймом, не можуть збільшити свою зарплату самостійно, але можуть добровільно підвищити розмір ЄСВ через Пенсійний фонд. Це не тільки збільшить майбутню пенсію, а й допоможе заповнити прогалини в страховому стажі.

Експерти радять робити регулярні доплати до ЄСВ, а не одноразові внески, щоб досягти кращого результату. Це рішення варто приймати, якщо є стабільний офіційний дохід.

Як збільшити пенсію через оптимізацію зарплати

Ще один спосіб збільшити пенсію — це оптимізувати зарплату, тобто виключити періоди з найменшими доходами. Це стосується тих, хто мав перерви в роботі або нестабільний дохід.

Згідно зі статтею 40 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", є можливість виключити місяці з низьким доходом (що мають менші коефіцієнти порівняно з іншими) при розрахунку пенсії. Це робиться для того, щоб не зменшити пенсію і, відповідно, збільшити її розмір. Такий процес називають "оптимізацією заробітку".

Під час "оптимізації" можна виключити періоди до 60 місяців страхового стажу, але не більше ніж 10% загального стажу, що враховується для пенсії.

Частина коригувань відбувається автоматично, але не всі нюанси можна врахувати без участі самої людини. Якщо є помилки від роботодавців або відсутні дані у реєстрах, це може призвести до неправильних розрахунків.

Чи вигідно пізніше виходити на пенсію

Ще один спосіб збільшити пенсію — це відстрочити вихід на пенсію. За кожен додатковий місяць роботи держава нараховує надбавку:

0,5% — якщо відстрочка до 5 років.

0,75% — якщо відстрочка понад 5 років.

Це означає, що рік додаткової роботи може збільшити пенсію на 6%, два роки — на 12%, а якщо відстрочити пенсію на 6 років, можна збільшити виплати на 54%.

Раніше ми писали, що в Україні люди, які вийшли на пенсію після 60 років, мають право на різні переваги від держави, одна з яких — безплатний проїзд. Однак пільги поширюються не на всі види транспорту.

Також ми розповідали, що з 1 січня 2026 року в Україні змінили пенсійні виплати. Підвищення стало можливим завдяки збільшенню мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, але ці зміни стосуються лише окремих груп пенсіонерів.