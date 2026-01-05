Удостоверение пенсионера — какие скидки и льготы можно получить по документу в 2026 году

Женщина показывает удостоверение в метро. Фото: УНИАН

Пенсионное удостоверение — это официальный документ, который подтверждает пенсионный статус граждан пожилого возраста. С ним человек получает право на различные социальные льготы и скидки от государства.

О том, какие льготы и скидки могут получить украинцы по пенсионному удостоверению в 2026 году

Какие льготы можно получить с пенсионным удостоверением

С 2026 года, украинцы, которым исполняется 60 лет, смогут выйти на пенсию, если они имеют не менее 33 лет страхового стажа. После достижения пенсионного возраста, граждане получают право на ряд государственных льгот, направленных на улучшение их материального положения:

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, включая наземный транспорт и пригородные поезда. Для этого достаточно предъявить пенсионное удостоверение или справку, выданную Пенсионным фондом Украины. Однако льготы не распространяются на такси и метро.

Бесплатная юридическая помощь для пенсионеров

Пенсионеры могут получить бесплатные юридические услуги, финансируемые государственным бюджетом. Они имеют право обращаться к юристам для консультаций по различным правовым вопросам, таким как начисление пенсий, социальных выплат, решение имущественных споров и других проблем.

Скидка на автострахование

Пенсионеры, которые владеют автомобилем с объемом двигателя до 2500 куб. см или электродвигателем мощностью до 100 кВт, имеют право на 50% скидку при оформлении автострахования. Это может существенно сэкономить деньги на страховке.

Бесплатная парковка

Еще одной полезной льготой для пенсионеров является бесплатная стоянка на платных парковочных местах. Эта льгота особенно полезна для пенсионеров, которые пользуются собственным автомобилем, ведь парковка часто стоит немало.

Коммунальные льготы и субсидии для пенсионеров в 2026 году

Пенсионеры имеют возможность получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер этой субсидии зависит от дохода домохозяйства и стоимости коммунальных услуг.

Если расходы на коммунальные услуги превышают 15% ежемесячного дохода, пенсионеры могут оформить субсидию. Для этого нужно обратиться в социальные службы, подать заявление и декларацию о доходах.

На сайте Пенсионного фонда Украины отмечается, что отдельные категории пенсионеров, в частности те, кто проживает в сельской местности или работал в специфических сферах, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг. Это касается:

педагогов;

медицинских работников;

специалистов по защите растений;

работников музеев и библиотек;

работников государственных и коммунальных учреждений культуры и образования.

Кроме того, эта льгота распространяется на приобретение топлива для отопления, твердого и жидкого топлива, а также сжиженного газа для бытовых нужд.

Чтобы воспользоваться этой льготой, пенсионеры должны иметь не менее трех лет стажа на соответствующих должностях и работать в этих сферах на момент выхода на пенсию.

Освобождение от земельного налога

Пенсионеры, достигшие пенсионного возраста, имеют право на освобождение от земельного налога. Это касается земель, которые используются для садоводства, дачных нужд или строительства жилых домов. Согласно Налоговому кодексу Украины, льгота предоставляется для земельных участков определенной площади:

До 0,12 га — для садоводства. До 0,10 га — для дачных нужд. До 0,01 га — для строительства гаража. До 0,10 га — для строительства в городах. До 0,15 га — для строительства в поселках городского типа. До 0,25 га — для строительства жилого дома в селе. До 2 га — для ведения личного сельского хозяйства.

Однако эта льгота не применяется к пенсионерам, которые получили пенсию по возрасту на льготных условиях до достижения 60 лет.

