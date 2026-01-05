Посвідчення пенсіонера — які знижки та пільги можна отримати за документом у 2026 році

Жінка показує посвідчення в метро. Фото: УНІАН

Пенсійне посвідчення — це офіційний документ, який підтверджує пенсійний статус громадян похилого віку. З ним людина отримує право на різноманітні соціальні пільги та знижки від держави.

Про те, які пільги та знижки можуть отримати українці за пенсійним посвідченням у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які пільги можна отримати з пенсійним посвідченням

З 2026 року, українці, яким виповнюється 60 років, зможуть вийти на пенсію, якщо вони мають не менше 33 років страхового стажу. Після досягнення пенсійного віку, громадяни отримують право на низку державних пільг, які спрямовані на покращення їхнього матеріального становища:

Безплатний проїзд у громадському транспорті

Згідно з постановою Кабінету міністрів України, пенсіонери мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті, включаючи наземний транспорт та приміські поїзди. Для цього достатньо пред’явити пенсійне посвідчення або довідку, видану Пенсійним фондом України. Однак пільги не поширюються на таксі та метро.

Безплатна юридична допомога для пенсіонерів

Пенсіонери можуть отримати безплатні юридичні послуги, що фінансуються державним бюджетом. Вони мають право звертатися до юристів для консультацій з різних правових питань, таких як нарахування пенсій, соціальних виплат, вирішення майнових спорів та інших проблем.

Знижка на автострахування

Пенсіонери, які володіють автомобілем з об’ємом двигуна до 2500 куб. см або електродвигуном потужністю до 100 кВт, мають право на 50% знижку при оформленні автострахування. Це може суттєво зекономити гроші на страховці.

Безплатне паркування

Ще однією корисною пільгою для пенсіонерів є безплатна стоянка на платних паркувальних місцях. Ця пільга особливо корисна для пенсіонерів, які користуються власним автомобілем, адже паркування часто коштує чимало.

Комунальні пільги та субсидії для пенсіонерів у 2026 році

Пенсіонери мають можливість отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір цієї субсидії залежить від доходу домогосподарства та вартості комунальних послуг.

Якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% щомісячного доходу, пенсіонери можуть оформити субсидію. Для цього потрібно звернутися до соціальних служб, подати заяву та декларацію про доходи.

На сайті Пенсійного фонду України зазначається, що окремі категорії пенсіонерів, зокрема ті, хто проживає в сільській місцевості або працював у специфічних сферах, можуть отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг. Це стосується:

педагогів;

медичних працівників;

фахівців із захисту рослин;

працівників музеїв та бібліотек;

працівників державних і комунальних установ культури та освіти.

Крім того, ця пільга поширюється на придбання палива для опалення, твердого та рідкого палива, а також скрапленого газу для побутових потреб.

Щоб скористатися цією пільгою, пенсіонери повинні мати не менше трьох років стажу на відповідних посадах та працювати в цих сферах на момент виходу на пенсію.

Звільнення від земельного податку

Пенсіонери, що досягли пенсійного віку, мають право на звільнення від земельного податку. Це стосується земель, які використовуються для садівництва, дачних потреб або будівництва житлових будинків. Згідно з Податковим кодексом України, пільга надається для земельних ділянок певної площі:

До 0,12 га — для садівництва. До 0,10 га — для дачних потреб. До 0,01 га — для будівництва гаража. До 0,10 га — для будівництва в містах. До 0,15 га — для будівництва в селищах міського типу. До 0,25 га — для будівництва житлового будинку в селі. До 2 га — для ведення особистого сільського господарства.

Однак ця пільга не застосовується до пенсіонерів, які отримали пенсію за віком на пільгових умовах до досягнення 60 років.

Раніше ми писали, що з 1 січня 2026 року в Україні відбулись певні зміни в пенсійних виплатах. Підвищення стало можливим завдяки збільшенню мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Однак ці зміни стосуються не всіх пенсіонерів, а лише окремих груп.

Також ми розповідали, що кожен громадянин України може заздалегідь дізнатися, яка пенсія йому буде нарахована після завершення трудової діяльності. Для цього держава пропонує різні інструменти, які дозволяють приблизно розрахувати майбутню пенсію та навіть, за потреби, вплинути на її розмір.