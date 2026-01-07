Гроші на онуків — яку доплату можуть отримувати пенсіонери у 2026 році

Жінка похилого віку дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

Громадяни України, які досягли пенсійного віку та офіційно вийшли на заслужений відпочинок, отримують виплати від держави. Окрім основної пенсії, вони мають право на різні доплати та надбавки.

Про те, які доплати можуть отримувати пенсіонери, які мають на утриманні неповнолітніх онуків, розповіли на сайті Білоцерківської міської ради.

Яку надбавку можна отримати у 2026 році

Непрацюючим громадянам пенсійного віку, які утримують дітей віком до 18 років, передбачена щомісячна доплата до пенсії у розмірі 150 гривень на кожну дитину.

Доплата нараховується до пенсій за віком, по інвалідності або за вислугу років, призначених відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як оформити виплати у 2026 році

Для отримання цієї надбавки пенсіонеру необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання. Разом із заявою встановленого зразка потрібно подати:

трудову книжку;

ідентифікаційний код;

паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження дитини;

довідку, яка підтверджує факт перебування дитини на утриманні.

Чому можуть припинити виплату надбавки

Виплата доплати здійснюється щомісяця і триває до моменту досягнення дитиною повноліття, за умови що пенсіонер не працює. Якщо особа починає трудову діяльність або реєструється як фізична особа підприємець — виплата припиняється.

Пенсіонери, які отримують зазначену доплату, зобов’язані своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про працевлаштування або початок підприємницької діяльності.

Також доплата не призначається на тих утриманців, які вже отримують пенсію або державну соціальну допомогу відповідно до чинного законодавства України.

