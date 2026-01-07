Деньги на внуков — какую доплату могут получать пенсионеры в 2026 году

Пожилая женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

Граждане Украины, которые достигли пенсионного возраста и официально вышли на заслуженный отдых, получают выплаты от государства. Кроме основной пенсии, они имеют право на различные доплаты и надбавки.

О том, какие доплаты могут получать пенсионеры, имеющие на содержании несовершеннолетних внуков, рассказали на сайте Белоцерковского городского совета.

Какую надбавку можно получить в 2026 году

Неработающим гражданам пенсионного возраста, которые содержат детей в возрасте до 18 лет, предусмотрена ежемесячная доплата к пенсии в размере 150 гривен на каждого ребенка.

Доплата начисляется к пенсиям по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет, назначенных в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как оформить выплаты в 2026 году

Для получения этой надбавки пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства. Вместе с заявлением установленного образца нужно подать:

трудовую книжку;

идентификационный код;

паспорт гражданина Украины;

свидетельство о рождении ребенка;

справку, подтверждающую факт пребывания ребенка на иждивении.

Почему могут прекратить выплату надбавки

Выплата доплаты осуществляется ежемесячно и продолжается до момента достижения ребенком совершеннолетия, при условии, что пенсионер не работает. Если лицо начинает трудовую деятельность или регистрируется как физическое лицо предприниматель — выплата прекращается.

Пенсионеры, которые получают указанную доплату, обязаны своевременно уведомлять органы Пенсионного фонда о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности.

Также доплата не назначается на тех иждивенцев, которые уже получают пенсию или государственную социальную помощь в соответствии с действующим законодательством Украины.

Ранее мы писали, что каждый украинец может заранее проверить, на какую пенсию он может рассчитывать. Для этого существуют государственные сервисы, которые помогают примерно посчитать будущие выплаты и при необходимости скорректировать их размер.

Также мы рассказывали, что с 2026 года правила выхода на пенсию снова стали жестче. Чтобы уйти на пенсию в 60 лет, теперь необходимо иметь больший страховой стаж. Такие изменения являются частью пенсионной реформы, которая продолжается в Украине уже несколько лет.