Пенсії у 2026 році — хто не отримає гроші в січні та що робити людям похилого віку

У січні 2026 року деяким українцям похилого віку тимчасово зупинили виплату пенсій. Причина — вони не виконали вчасно важливу вимогу Пенсійного фонду.

Про те, чому деяким пенсіонерам припинили нарахування виплат з січня 2026 року та як їх поновити, зазначається на сайті Пенсійного фонду України.

Чому деяким українцям припинили виплату пенсії у 2026 році

Частині українських пенсіонерів потрібно було пройти обов'язкову ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Це стосується:

Жителів тимчасово окупованих територій та тих, хто з них виїхав. Пенсіонерів, які перебували за кордоном більше ніж шість місяців.

Ідентифікація потрібна, щоб Пенсійний фонд переконався, що виплати отримує саме та людина, якій вони призначені.

Як відновити пенсію

Навіть якщо пенсію призупинили, її можна поновити. Для цього потрібно пройти ідентифікацію та подати заяву до Пенсійного фонду. Виконати цю вимогу можна:

Особисто у відділенні ПФУ. Через відеоконференцію на порталі ПФУ. Онлайн через вебпортал електронних послуг. У посольстві або консульстві України за кордоном (документи надсилають поштою або онлайн).

Після відновлення виплат пенсіонеру нарахують усі суми за період, коли пенсія була призупинена.

Чому ще можуть призупинити виплату пенсії у 2026 році

Серед інших причини тимчасової зупинки пенсії можна виділити такі:

Переїзд на постійне проживання за кордон. Надання недостовірних даних при призначенні пенсії. Відсутність руху коштів на пенсійному рахунку більше ніж шість місяців. Смерть, визнання особи безвісно відсутньою або зниклою безвісти.

Також виплати можуть тимчасово призупинити в разі працевлаштування на посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років, зміні групи інвалідності або завершення навчання дитини, яка отримувала пенсію через втрату годувальника.

Раніше ми писали, що якщо у людини великий трудовий стаж, держава доплачує на пенсії за кожен додатковий рік. У 2026 році ця надбавка становить 1% від прожиткового мінімуму — з 1 січня він дорівнює 2 595 гривень.

Також ми розповідали, що українці, які досягли пенсійного віку та офіційно вийшли на пенсію, отримують державні виплати. Крім основної пенсії, їм можуть нараховуватися різні надбавки. Непрацюючим пенсіонерам, які виховують неповнолітніх, щомісяця доплачують по 150 гривень на кожну дитину.