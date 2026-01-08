Пенсии в 2026 году — кто не получит деньги в январе и что делать пожилым людям

Люди в Пенсионном фонде. Фото: УНИАН

В январе 2026 года некоторым украинцам пожилого возраста временно остановили выплату пенсий. Причина — они не выполнили вовремя важное требование Пенсионного фонда.

О том, почему некоторым пенсионерам прекратили начисление выплат с января 2026 года и как их возобновить, отмечается на сайте Пенсионного фонда Украины.

Почему некоторым украинцам прекратили выплату пенсии в 2026 году

Части украинских пенсионеров нужно было пройти обязательную идентификацию до 31 декабря 2025 года. Это касается:

Жителей временно оккупированных территорий и тех, кто из них выехал. Пенсионеров, которые находились за границей более шести месяцев.

Идентификация нужна, чтобы Пенсионный фонд убедился, что выплаты получает именно тот человек, которому они назначены.

Как восстановить пенсию

Даже если пенсию приостановили, ее можно восстановить. Для этого нужно пройти идентификацию и подать заявление в Пенсионный фонд. Выполнить это требование можно:

Лично в отделении ПФУ. Через видеоконференцию на портале ПФУ. Онлайн через веб-портал электронных услуг. В посольстве или консульстве Украины за рубежом (документы присылают по почте или онлайн).

После возобновления выплат пенсионеру начислят все суммы за период, когда пенсия была приостановлена.

Почему еще могут приостановить выплату пенсии в 2026 году

Среди других причин временной остановки пенсии можно выделить следующие:

Переезд на постоянное проживание за границу. Предоставление недостоверных данных при назначении пенсии. Отсутствие движения средств на пенсионном счете более шести месяцев. Смерть, признание лица безвестно отсутствующим или пропавшим без вести.

Также выплаты могут временно приостановить в случае трудоустройства на должность, которая дает право на пенсию за выслугу лет, изменении группы инвалидности или завершения обучения ребенка, который получал пенсию по потере кормильца.

