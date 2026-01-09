Пенсионные выплаты на карте — что может произойти с деньгами в 2026 году

Пенсионер заполняю документы. Фото: УНИАН

Многие украинские пенсионеры получают свои выплаты на банковские карты, потому что это удобно и безопасно. Но часто возникает вопрос, что произойдет с этими деньгами, если их долго не использовать.

О том, что будет с пенсионными выплатами, если их долго не снимать с банковской карты, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Банковские счета, на которые пенсионеры получают свои выплаты, находятся под контролем государственных органов. Если пенсионер не пользуется средствами на карте более шести месяцев, поступление пенсии временно прекращается.

Это не означает, что пенсия отменяется — деньги просто "замораживаются" до выяснения обстоятельств. Специалисты советуют пенсионерам хотя бы раз в месяц делать какую-либо операцию с картой — снимать небольшую сумму или оплачивать покупки.

Банки также иногда предлагают альтернативные способы хранения пенсионных средств для тех, кто редко пользуется картой.

Почему еще могут приостановить начисление пенсии

Выплата пенсии может быть приостановлена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда в соответствии со статьей 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Основные причины, по которым пенсию могут приостановить:

если пенсионер получил статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

если пенсия была оформлена на основе документов с ложными данными;

в случае смерти пенсионера или если он признан безвестно отсутствующим или умершим по закону;

если сам пенсионер просит приостановить выплату из-за временного пребывания за границей;

если пенсионер не прошел обязательную физическую идентификацию, предусмотренную законодательством;

во время постоянного проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международными соглашениями, ратифицированными Верховной Радой Украины.

Восстановление пенсии проводится территориальным органом Пенсионного фонда в течение 10 дней после проверки условий и обстоятельств, которые позволяют возобновить ее выплату.

Ранее мы писали, что украинцы, которые достигли пенсионного возраста и официально оформили пенсию, получают государственные выплаты и дополнительные надбавки.

Также мы рассказывали, что в январе 2026 года части граждан пожилого возраста приостановили начисление пенсий. Это связано с тем, что они не выполнили одно из требований Пенсионного фонда.