Пенсійні виплати на картці — що може статися з грошима у 2026 році

Пенсіонер заповню документи. Фото: УНІАН

Багато українських пенсіонерів отримують свої виплати на банківські картки, бо це зручно та безпечно. Але часто виникає питання, що станеться з цими грошима, якщо їх довго не використовувати.

Про те, що буде з пенсійними виплатами, якщо їх довго не знімати банківської картки, пояснили в Пенсійному фонді України.

Банківські рахунки, на які пенсіонери отримують свої виплати, перебувають під контролем державних органів. Якщо пенсіонер не користується коштами на картці більше ніж шість місяців, надходження пенсії тимчасово припиняється.

Це не означає, що пенсія скасовується — гроші просто "заморожуються" до з’ясування обставин. Фахівці радять пенсіонерам хоча б раз на місяць робити будь-яку операцію з карткою — знімати невелику суму або оплачувати покупки.

Банки також іноді пропонують альтернативні способи зберігання пенсійних коштів для тих, хто рідко користується карткою.

Чому ще можуть призупинити нарахування пенсії

Виплата пенсії може бути призупинена за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду відповідно до статті 49 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Основні причини, через які пенсію можуть призупинити:

якщо пенсіонер отримав статус особи, що зникла безвісти за особливих обставин;

якщо пенсія була оформлена на основі документів із неправдивими даними;

у разі смерті пенсіонера або якщо його визнано безвісно відсутнім чи померлим за законом;

якщо сам пенсіонер просить призупинити виплату через тимчасове перебування за кордоном;

якщо пенсіонер не пройшов обов’язкову фізичну ідентифікацію, передбачену законодавством;

під час постійного проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними угодами, ратифікованими Верховною Радою України.

Відновлення пенсії проводиться територіальним органом Пенсійного фонду протягом 10 днів після перевірки умов та обставин, які дозволяють поновити її виплату.

Раніше ми писали, що українці, які досягли пенсійного віку та офіційно оформили пенсію, отримують державні виплати та додаткові надбавки.

Також ми розповідали, що у січні 2026 року частині громадян похилого віку призупинили нарахування пенсій. Це пов'язано з тим, що вони не виконали одну з вимог Пенсійного фонду.