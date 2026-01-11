Відео
Головна Економіка 13-та пенсія в Польщі — хто отримає додаткову виплату у 2026 році

13-та пенсія в Польщі — хто отримає додаткову виплату у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 06:20
13-та пенсія в Польщі — сума та хто отримає додаткові гроші у 2026 році
Пенсіонери біля ноутбука. Фото: Pexels

У Польщі існує так звана 13-та пенсія — додаткова щорічна виплата від держави для підтримки людей пенсійного віку. Вона покликана покращити фінансове становище пенсіонерів і надається тим, хто відповідає вимогам законодавства.

Про те, що таке 13-та пенсія в Польщі, який її розмір та хто може отримати у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що таке 13-та пенсія в Польщі

На сайті інтернет-журналу "Польський консультант" зазначається, що 13-та пенсія (польською trzynastka) — це разова щорічна доплата для осіб, які мають право на пенсію і перебували у статусі пенсіонера станом на 31 березня поточного року.

Виплату нараховують автоматично раз на рік. Для іноземців діють окремі правила. Зокрема, громадяни України, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, не отримують цю допомогу.

Хто має право на виплату у 2026 році

13-ту пенсію отримують усі, хто офіційно отримував пенсію станом на 31 березня. Це стосується таких видів виплат:

  • соціальні пенсії;
  • пенсії по інвалідності;
  • компенсації для педагогів;
  • додаткова допомога батькам;
  • передпенсійні грошові допомоги;
  • пенсійні виплати за період навчання;
  • пенсії у зв’язку зі втратою годувальника;
  • пенсії за віком (у тому числі перехідні, часткові та капітальні);
  • виплати цивільним особам із порушенням зору, які постраждали внаслідок воєн.

Нарахування здійснюють установи ZUS, KRUS, а також пенсійні органи МВС і Міністерства національної оборони. Подавати заяву не потрібно, а розмір основної пенсії не впливає на право отримання доплати.

Хто не отримає 13-ту пенсію

Виплата не передбачена для суддів і прокурорів у відставці, а також для спортсменів, які отримують олімпійські пенсії. Також її не нараховують особам, у яких станом на 31 березня була призупинена основна пенсійна виплата — незалежно від причини.

Який розмір 13-ї пенсії у 2026 році

Фахівці порталу "inPoland" пояснюють, що 13-та пенсія залежить від розміру мінімальної пенсії в країні. У 2026 році сума становить 1970 злотих брутто. Після сплати податків і внесків на медичне страхування пенсіонери отримують від 1 556,3 до 1 792,7 злотих "на руки".

Хоча базовий розмір виплати однаковий, остаточна сума залежить від доходу пенсіонера. Ті, чия пенсія не перевищує 2 500 злотих брутто, сплачують лише 9% медичного внеску. За вищого доходу додатково утримується 12% податку з суми перевищення.

Коли виплачують гроші

13-ту пенсію виплачують у квітні разом з основною пенсією — 1, 5, 6, 10, 15, 20 або 25 числа. Якщо день виплати припадає на вихідний чи свято, кошти надходять раніше — за один-два робочі дні.

Раніше ми писали, що чимало пенсіонерів в Україні отримують виплати на банківську картку, адже це зручно і надійно. Однак у людей часто з’являється запитання, що буде з коштами, якщо тривалий час ними не користуватися.

Також ми розповідали, що у січні 2026 року окремим громадянам похилого віку в Україні тимчасово припинили нарахування пенсій. Це сталося через те, що вони не встигли виконати обов’язкову вимогу Пенсійного фонду у встановлений строк.

Польща виплати пенсії гроші пенсіонери
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
