Україна
Головна Економіка Витрати в Польщі — на що йдуть гроші та яка сума треба для життя

Витрати в Польщі — на що йдуть гроші та яка сума треба для життя

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 16:10
Витрати в Польщі 2026 — скільки грошей треба на місяць одній людині
Польська валюта. Фото: Pexels

Чимало українців виїжджають у Польщу і можуть спостерігати за темпами економічного зростання держави. Не секрет, що зарплати там вищі (порівняно з Україною), однак і витрати немаленькі. Цікаво дізнатися, куди в основному йдуть гроші місцевих мешканців.

Про основні витрати в Польщі розповіла журналістці Новини.LIVE Насті Рейн фінансистка Марта Камінська.

Читайте також:

Витрати в Польщі на одну людину

Звісно, це питання індивідуальне і залежить від способу життя конкретної особи. Навіть з великими доходами можна економити або, навпаки, витрачати останні гроші на імпульсивність покупки.

Однак можна розрахувати середні суми, які доведеться заплатити за базові послуги в Польщі. Орієнтовні витрати у 2025-2026 роках для одного дорослого мають такий вигляд:

  • оренда однокімнатної квартири — від 1 800 до 3 000 злотих у більшості міст (у Варшаві дорожче — від 3 000 злотих);
  • комунальні послуги та інтернет — 400-800 злотих на місяць;
  • продукти харчування — від 900 до 1 300 злотих щомісяця;
  • громадський транспорт — 150-300 злотих у середньому, залежно від частоти поїздок;
  • інші базові витрати (одяг,  особисті потреби, розваги тощо) — від 300-600 злотих.

"У підсумку загальні місячні витрати однієї людини можуть сягати приблизно 3 500-6 000 злотих, залежно від міста, умов оренди та способу життя", — зазначила Марта Камінська.

Знову таки, хтось заробляє "мінімалку" і не може собі дозволити дорогу оренду, користування таксі, харчування в закладах тощо. А комусь із доходом вище середнього по країні вистачає на регулярні відпустки, небюджетну техніку, походи в ресторани та інші розваги.

Скільки грошей треба для комфортного життя

Станом на 2026 рік мінімальна зарплата в Польщі перебуває на рівні 4 806 злотих брутто. Це сума до вирахування обов'язкових податків і зборів. Після цього у працівників "на руках" залишається близько 3 605 злотих.

Такого доходу може вистачити на бюджетне життя в невеликому місті, однак для мешканців Варшави чи Кракова, де всі послуги дорожчі, мінімальної суми точно буде замало.

На думку фінансистки, для більш комфортного життя треба мати чистий дохід від 4 500 злотих на місяць — це ближче до середнього рівня зарплат у містах Польщі станом на 2026 рік.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у Польщі заборонено працювати, якщо температура в офісі нижче 18°C. Працівникам дозволено відмовлятися від роботи через холод без дисциплінарних наслідків, що прописано у Трудовому кодексі.

Також ми писали, що 13-та пенсія в Польщі — це разова щорічна доплата для осіб, які мали статус пенсіонера на 31 березня. Гроші нараховують автоматично, однак українці під тимчасовим захистом їх не отримують.

Польща гроші українці в Польщі витрати зарплата
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
