Карта побыту для украинцев в Польше — в какие страны можно поехать и на сколько

Украинцы в Польше — куда можно поехать с картой побыту в 2026
Обладая польским паспортом, можно путешествовать по Европе без ограничений. Однако большинство украинцев за рубежом не имеют возможности оформить второе гражданство. Вместо этого они подают заявки на выдачу карты побыту — документа, подтверждающего легальное пребывание иностранца в Польше.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда можно поехать с картой побыту в 2026 году.
Правила путешествий с картой побыту
С этим документом украинцы в Польше получают расширенные возможности для поездок за границу. Карта побыту дает возможность путешествовать по странам Шенгенской зоны без визы, но с ограничением — не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Преимущество для украинцев в том, что время пребывания в Польше не считается.
Согласно данным специализированного портала Ukrainian in Poland, по состоянию на январь 2026 года действуют такие сроки для международных поездок на основании польской карты побыту:
- Шенгенская зона (29 государств) — до 90 дней в 180-дневном периоде;
- Кипр, Албания, Сербия, Северная Македония (не Шенген) — до 90 дней;
- Босния и Герцеговина, Черногория — до 30 дней;
- Турция, Грузия, Молдова — обычно до 90 дней;
- Ирландия, Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия — нужна виза;
- Грузия — до 1 года.
"Находиться в Грузии можно до года, что делает ее одной из самых дружественных стран для владельцев карты побыту. Пересечение границы обычно проходит спокойно — достаточно показать паспорт и карту, подтверждающую законное проживание в Польше", — сообщили специалисты портала.
Почему могут не пустить на границе
Наличие карты побыту не гарантирует иностранцам беспрепятственный въезд. Получить отказ в пересечении границы можно из-за просроченных документов, неправильного типа разрешения на пребывание, превышения установленного лимита (90 дней в течение полугода), неподтвержденной цели поездки или предыдущих нарушений визового режима.
Чтобы избежать потенциальных проблем, необходимо при планировании путешествия убедиться в наличии действительного загранпаспорта и карты побыту. Также надо оформить медицинскую страховку и позаботиться о подтверждении цели поездки. Плюс не помешает собрать наличные, поскольку на границе часто проверяют финансовое состояние.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцы не смогут въехать в Польшу без страхового медицинского полиса. Отсутствие этого документа является основанием отказать иностранцам в пересечении границы, даже если планируется короткая поездка.
Также мы писали, кому из иностранцев не удастся въехать в Украину. Пересечение государственной границы запрещено лицам, которые представляют национальную угрозу, связаны с организованной преступностью или нарушили таможенные правила.
