Карта побыту для украинцев в Польше — в какие страны можно поехать и на сколько

Обладая польским паспортом, можно путешествовать по Европе без ограничений. Однако большинство украинцев за рубежом не имеют возможности оформить второе гражданство. Вместо этого они подают заявки на выдачу карты побыту — документа, подтверждающего легальное пребывание иностранца в Польше.

Правила путешествий с картой побыту

С этим документом украинцы в Польше получают расширенные возможности для поездок за границу. Карта побыту дает возможность путешествовать по странам Шенгенской зоны без визы, но с ограничением — не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Преимущество для украинцев в том, что время пребывания в Польше не считается.

Согласно данным специализированного портала Ukrainian in Poland, по состоянию на январь 2026 года действуют такие сроки для международных поездок на основании польской карты побыту:

Шенгенская зона (29 государств) — до 90 дней в 180-дневном периоде;

Кипр, Албания, Сербия, Северная Македония (не Шенген) — до 90 дней;

Босния и Герцеговина, Черногория — до 30 дней;

Турция, Грузия, Молдова — обычно до 90 дней;

Ирландия, Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия — нужна виза;

Грузия — до 1 года.

"Находиться в Грузии можно до года, что делает ее одной из самых дружественных стран для владельцев карты побыту. Пересечение границы обычно проходит спокойно — достаточно показать паспорт и карту, подтверждающую законное проживание в Польше", — сообщили специалисты портала.

Почему могут не пустить на границе

Наличие карты побыту не гарантирует иностранцам беспрепятственный въезд. Получить отказ в пересечении границы можно из-за просроченных документов, неправильного типа разрешения на пребывание, превышения установленного лимита (90 дней в течение полугода), неподтвержденной цели поездки или предыдущих нарушений визового режима.

Чтобы избежать потенциальных проблем, необходимо при планировании путешествия убедиться в наличии действительного загранпаспорта и карты побыту. Также надо оформить медицинскую страховку и позаботиться о подтверждении цели поездки. Плюс не помешает собрать наличные, поскольку на границе часто проверяют финансовое состояние.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы не смогут въехать в Польшу без страхового медицинского полиса. Отсутствие этого документа является основанием отказать иностранцам в пересечении границы, даже если планируется короткая поездка.

Также мы писали, кому из иностранцев не удастся въехать в Украину. Пересечение государственной границы запрещено лицам, которые представляют национальную угрозу, связаны с организованной преступностью или нарушили таможенные правила.