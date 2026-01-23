Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Украинцы в Польше — куда можно поехать с картой побыту в 2026

Украинцы в Польше — куда можно поехать с картой побыту в 2026

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 12:33
Карта побыту для украинцев в Польше — в какие страны можно поехать и на сколько
Туристы в аэропорту. Фото: Pexels

Обладая польским паспортом, можно путешествовать по Европе без ограничений. Однако большинство украинцев за рубежом не имеют возможности оформить второе гражданство. Вместо этого они подают заявки на выдачу карты побыту — документа, подтверждающего легальное пребывание иностранца в Польше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда можно поехать с картой побыту в 2026 году.

Реклама
Читайте также:

Правила путешествий с картой побыту

С этим документом украинцы в Польше получают расширенные возможности для поездок за границу. Карта побыту дает возможность путешествовать по странам Шенгенской зоны без визы, но с ограничением — не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Преимущество для украинцев в том, что время пребывания в Польше не считается.

Согласно данным специализированного портала Ukrainian in Poland, по состоянию на январь 2026 года действуют такие сроки для международных поездок на основании польской карты побыту:

  • Шенгенская зона (29 государств) — до 90 дней в 180-дневном периоде;
  • Кипр, Албания, Сербия, Северная Македония (не Шенген) — до 90 дней;
  • Босния и Герцеговина, Черногория — до 30 дней;
  • Турция, Грузия, Молдова — обычно до 90 дней;
  • Ирландия, Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия — нужна виза;
  • Грузия — до 1 года.

"Находиться в Грузии можно до года, что делает ее одной из самых дружественных стран для владельцев карты побыту. Пересечение границы обычно проходит спокойно — достаточно показать паспорт и карту, подтверждающую законное проживание в Польше", — сообщили специалисты портала.

Почему могут не пустить на границе

Наличие карты побыту не гарантирует иностранцам беспрепятственный въезд. Получить отказ в пересечении границы можно из-за просроченных документов, неправильного типа разрешения на пребывание, превышения установленного лимита (90 дней в течение полугода), неподтвержденной цели поездки или предыдущих нарушений визового режима.

Чтобы избежать потенциальных проблем, необходимо при планировании путешествия убедиться в наличии действительного загранпаспорта и карты побыту. Также надо оформить медицинскую страховку и позаботиться о подтверждении цели поездки. Плюс не помешает собрать наличные, поскольку на границе часто проверяют финансовое состояние.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы не смогут въехать в Польшу без страхового медицинского полиса. Отсутствие этого документа является основанием отказать иностранцам в пересечении границы, даже если планируется короткая поездка.

Также мы писали, кому из иностранцев не удастся въехать в Украину. Пересечение государственной границы запрещено лицам, которые представляют национальную угрозу, связаны с организованной преступностью или нарушили таможенные правила.

Европейский союз Польша путешествие украинцы в Польше Шенгенская зона
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации