Новые правила пересечения границы с Польшей — сколько будут платить украинцы за въезд с 2026 года

Люди проходят проверку на границе. Фото: УНИАН

В 2026 году для путешествий в Польшу и другие страны Шенгенской зоны заработают новые правила въезда. Путешественникам нужно будет получить обязательное разрешение в рамках Европейской системы информации и авторизации путешествий — ETIAS.

О том, когда и сколько украинцы будут платить за въезд в Польшу, рассказали на сайте ETIAS.COM.

Реклама

Читайте также:

Когда изменятся правила въезда в Польшу

ETIAS — это не виза, а электронное разрешение на краткосрочные поездки для граждан стран с безвизовым режимом с ЕС, в том числе и Украины. Без него въехать в Польшу будет невозможно.

Обязательное оформление ETIAS планируют ввести в конце 2026 года. После этого, украинцы перед поездкой в Польшу должны будут подать онлайн-заявку и получить электронное подтверждение.

Сколько придется заплатить за разрешение на въезд

На сайте Европейской Комиссии отмечается, что стоимость подачи заявки на ETIAS составит 20 евро с человека. Плата будет взиматься за каждого путешественника отдельно — семейных или групповых заявок не предусмотрено. Однако от уплаты сбора освобождаются:

люди старше 70 лет;

дети и подростки до 18 лет;

члены семей граждан ЕС или лиц, имеющих право на свободное передвижение в пределах Евросоюза.

Стоимость электронных разрешений на въезд в других странах. Фото: Скриншот/ETIAS.COM

В Еврокомиссии отмечают, что внедрение ETIAS имеет целью усиление безопасности границ и упрощение контроля для путешественников, а сам сбор значительно ниже стоимости традиционных виз.

На какой срок будут выдавать разрешение

Полученный ETIAS будет действовать до трех лет или до окончания срока действия паспорта — в зависимости от того, что наступит раньше. В течение этого времени можно будет многократно въезжать в Польшу и другие страны Шенгена, находясь не более 90 дней в пределах 180-дневного периода.

Если паспорт будет заменен, разрешение придется оформлять заново и повторно платить сбор.

В случае отказа в предоставлении ETIAS или ошибки в анкете (например, неправильный номер паспорта) средства не возвращаются, а для поездки нужно будет подавать новую заявку с новой оплатой.

Таким образом, уже с конца 2026 года украинцам стоит закладывать дополнительные расходы на поездки в Польшу и планировать путешествия с учетом новых правил.

Ранее мы писали, что в 2026 году украинцам, которые хотят поехать в Германию, придется заранее получить электронное разрешение на въезд. Это требование будет действовать для всех стран, с которыми ЕС имеет безвиз.

Также мы рассказывали, что многие граждане Украины живут в Польше. Во время пересечения границы мало кто думает о возможной депортации, хотя важно знать, что на решение о принудительном возвращении могут влиять различные факторы.