Депортация из Польши — могут ли выдворить из-за долгов, кредитов и штрафов

Пункт пропуска на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Немало украинцев проживают в Польше по состоянию на январь 2026 года. При пересечении границы мало кто задумывается над вопросом депортации, а именно над причинами, которые могут привести к принудительному возвращению домой. Не помешает узнать, депортируют ли иностранцев из-за наличия долгов, неоплаченных кредитов или штрафов.

Об этом рассказали на специализированном портале Ukrainian in Poland.

Депортируют ли из Польши из-за долгов

Имея задолженность, штрафы или незакрытые кредиты, возникает страх испортить свою миграционную историю. Однако в Польше нет законодательных оснований для депортации иностранцев из-за неблагонадежной ситуации с финансами. Другими словами, долг не является причиной для принудительного выдворения.

Во-первых, кредит или штраф — это часть гражданско-правовых отношений. Во-вторых, взысканием долгов занимаются суды и коллекторские компании, а не пограничники или миграционная служба.

Украинцы могут попасть в поле зрения полиции, если будут сознательно скрываться от контролирующего органа и уклоняться от закрытия финансовых вопросов. Однако это никоим образом не будет связано с потенциальной депортацией.

Могут ли депортировать украинцев из Польши

На территории Европейского Союза действует прямой запрет, встроенный в международное право, на возвращение людей в страны, где им угрожает реальная опасность. В случае Украины речь идет о полномасштабной войне.

Такой базовый принцип распространяется на каждого иностранца независимо от его статуса и индивидуальных обстоятельств. Польша обязана соблюдать правила ЕС, поэтому не может депортировать украинцев с временной защитой.

Если существуют проблемы с пребыванием на территории Польши, контролирующий орган пытается найти альтернативные решения. Например, предлагает человеку выехать в другую безопасную страну по желанию или оформить гуманитарное/толерованное проживание.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, владельцы польской карты побыту могут путешествовать по странам Шенгенской зоны без визы. Максимальный срок — 90 дней в течение 180-дневного периода. Это правило распространяется на некоторые другие государства.

Также мы писали, что нужно сделать для получения гражданства Польши в 2026 году. Иностранцы должны выполнить норму непрерывного проживания. В зависимости от обстоятельств минимальный период составляет от 1 до 10 лет.