Гражданство Польши для украинцев — кто может претендовать на паспорт в 2026

Многие украинцы проживают в Польше годами, поэтому могут претендовать на получение гражданства. Самый популярный способ — натурализация, которая предусматривает выполнение обязательных условий по оседлости и наличию документов. Или можно оформить паспорт на основании происхождения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из украинцев может претендовать на гражданство Польши в 2026 году.

Гражданство по натурализации

Паспорт выдают только после выполнения обязательных требований, среди которых — соблюдение минимального срока оседлости. Речь идет о непрерывном пребывании на территории Польши. Этот срок варьируется в зависимости от сопутствующих условий и составляет 1-10 лет.

По информации на портале Куявско-Поморского воеводства, украинцы приобретают право на гражданство после проживания в Польше:

не менее 3 лет на основании разрешения на постоянное пребывание или разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС;

минимум 2 года на основании разрешения на постоянное пребывание, разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС или права на постоянное пребывание (если брак с гражданином Польши длится не менее 3 лет);

от 2 лет на основании разрешения на постоянное пребывание, полученного в связи с предоставлением статуса беженца;

1 год на основании разрешения на постоянное пребывание, полученного в связи с польским происхождением, или наличием Карты поляка;

не менее 10 лет при наличии разрешения на постоянное пребывание, разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС или права на постоянное пребывание.

Также необходимо подтвердить наличие стабильного источника дохода и собственного/арендованного жилья. Дополнительным, но не менее важным, условием для иностранцев является знание польского языка на уровне В1 и выше (с соответствующим сертификатом о сдаче теста).

Паспорт по происхождению

Еще один вариант для украинцев — получить Карту поляка, на основании которой ходатайствовать о получении гражданства по происхождению. По данным специализированного портала EUdoc, иностранцы могут доказать свои польские корни, если кто-то из родственников — один из родителей, бабушка/дедушка и т.д. — владел местным паспортом.

Подтвердить происхождение помогут старые документы, в частности паспорта, свидетельства о браке или смерти, выданные польскими администрациями, военные билеты, дипломы о высшем образовании и др. Плюс придется сдать тест на знание языка для повседневного общения.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о множественном гражданстве, благодаря чему начала действовать упрощенная процедура оформления второго паспорта. Польша входит в список стран, с которыми ввели этот механизм.

Также мы писали, сколько лет надо жить во Франции, дабы получить гражданство. Натурализация предполагает непрерывное пребывание на территории страны минимум 10 лет, из которых 5 лет надо быть постоянным резидентом.