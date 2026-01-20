Гражданство Испании в 2026 — сколько лет надо жить в стране для получения паспорта

Испанский и филиппинский паспорта. Фото: Reddit

Многие украинцы долгое время проживают за границей и могут задумываться над получением гражданства. Чтобы оформить паспорт Испании, например, надо выполнить условия натурализации. Речь идет о минимальном периоде оседлости для иностранцев.

Сколько лет надо прожить в Испании, рассказали на специализированном портале Gromadyanstvo.

Натурализация в Испании

Согласно местному законодательству, натурализация предусматривает минимальный период оседлости — непрерывного проживания на территории страны — от 1 до 10 лет, в зависимости от основания. Сначала надо получить временный вид на жительство, а через 5 лет можно обращаться за постоянным резидентством.

Сокращенный срок приобретения испанского гражданства предусмотрен в таких случаях:

оформление брака с испанцем — через год пребывания можно ходатайствовать о паспорте;

инвестирование — ускоряется выдача вида на жительство при условии покупки недвижимости от 500 000 евро, государственных акций и облигаций (от 2 млн евро) и т.д;

воссоединение семьи — разрешается воспользоваться программой семейной иммиграции;

беженство — подавать запрос на гражданство можно через 5 лет постоянного проживания.

Детям, рожденным в Испании, статус предоставляется автоматически, если отец или мать являются гражданами страны. Правило работает даже в случае отсутствия какого-либо паспорта у родителей или информации о происхождении младенца.

Какие преимущества дает паспорт Испании

Наличие гражданства предусматривает много преимуществ для иностранцев, в том числе — украинцев, поскольку государство входит в Европейский Союз. С паспортом можно путешествовать без визы по территории ЕС, ехать в США, Канаду, Японию и т.д. без дополнительного разрешения.

Граждане Испании получают доступ ко всем социальным услугам, сервисам медицинского обслуживания, обучения и работы даже в других странах Евросоюза. Они могут голосовать на выборах и референдумах, принимать активное участие в политической жизни государства.

Однако необходимо помнить, что паспорт не только дает доступ к правам и свободам, но и накладывает на владельцев обязанности, предусмотренные для граждан Испании.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, 16 января в Украине вступил в силу закон, который позволяет множественное гражданство. В первом перечне стран, с которыми предусмотрен упрощенный механизм, оказалась Канада, Чехия, Польша, Германия и США.

Также мы писали, сколько лет надо прожить в Румынии, чтобы претендовать на гражданство. Иностранцам выдают паспорт через 8 лет непрерывного пребывания, однако срок могут сократить для отдельных категорий лиц.