Громадянство Іспанії у 2026 — скільки років треба жити в країні для отримання паспорта

Скільки років треба прожити в Іспанії, щоб отримати громадянство
Чимало українців довгий час проживають за кордоном і можуть замислюватися над отриманням громадянства. Щоб оформити паспорт Іспанії, наприклад, треба виконати умови натуралізації. Йдеться про мінімальний період осілості для іноземців.
Скільки років треба прожити в Іспанії, розповіли на спеціалізованому порталі Gromadyanstvo.
Натуралізація в Іспанії
Згідно з місцевим законодавством, натуралізація передбачає мінімальний період осілості — безперервного проживання на території країни — від 1 до 10 років, залежно від підстави. Спочатку треба отримати посвідку на тимчасове проживання, а через 5 років можна звертатися за постійним резидентством.
Скорочений термін набуття іспанського громадянства передбачений в таких випадках:
- оформлення шлюбу з іспанцем — через рік перебування можна клопотати про паспорт;
- інвестування — пришвидшується видача посвідки на проживання за умови купівлі нерухомості від 500 000 євро, державних акцій та облігацій (від 2 млн євро) тощо;
- возз’єднання родини — дозволяється скористатися програмою сімейної імміграції;
- біженство — подавати запит на громадянство можна через 5 років постійного проживання.
Дітям, народженим в Іспанії, статус надається автоматично, якщо батько чи матір є громадянами країни. Правило працює навіть у випадку відсутності будь-якого паспорта у батьків чи інформації про походження немовляти.
Які переваги дає паспорт Іспанії
Наявність громадянства передбачає багато переваг для іноземців, у тому числі — українців, оскільки держава входить у Європейський Союз. З паспортом можна подорожувати без візи по території ЄС, їхати в США, Канаду, Японію тощо без додаткового дозволу.
Громадяни Іспанії отримують доступ до всіх соціальних послуг, сервісів медичного обслуговування, навчання та роботи навіть в інших країнах Євросоюзу. Вони можуть голосувати на виборах і референдумах, брати активну участь у політичному житті держави.
Однак необхідно пам'ятати, що паспорт не лише дає доступ до прав і свобод, але й накладає на власників обов'язки, передбачені для громадян Іспанії.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, 16 січня в Україні набув чинності закон, який дозволяє множинне громадянство. В першому переліку країн, з якими передбачено спрощений механізм, опинилася Канада, Чехія, Польща, Німеччина та США.
Також ми писали, скільки років треба прожити в Румунії, щоб претендувати на громадянство. Іноземцям видають паспорт через 8 років безперервного перебування, однак термін можуть скоротити для окремих категорій осіб.
