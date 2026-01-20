Громадянство Іспанії у 2026 — скільки років треба жити в країні для отримання паспорта

Іспанський та філіпінський паспорти. Фото: Reddit

Чимало українців довгий час проживають за кордоном і можуть замислюватися над отриманням громадянства. Щоб оформити паспорт Іспанії, наприклад, треба виконати умови натуралізації. Йдеться про мінімальний період осілості для іноземців.

Скільки років треба прожити в Іспанії, розповіли на спеціалізованому порталі Gromadyanstvo.

Реклама

Читайте також:

Натуралізація в Іспанії

Згідно з місцевим законодавством, натуралізація передбачає мінімальний період осілості — безперервного проживання на території країни — від 1 до 10 років, залежно від підстави. Спочатку треба отримати посвідку на тимчасове проживання, а через 5 років можна звертатися за постійним резидентством.

Скорочений термін набуття іспанського громадянства передбачений в таких випадках:

оформлення шлюбу з іспанцем — через рік перебування можна клопотати про паспорт;

інвестування — пришвидшується видача посвідки на проживання за умови купівлі нерухомості від 500 000 євро, державних акцій та облігацій (від 2 млн євро) тощо;

возз’єднання родини — дозволяється скористатися програмою сімейної імміграції;

біженство — подавати запит на громадянство можна через 5 років постійного проживання.

Дітям, народженим в Іспанії, статус надається автоматично, якщо батько чи матір є громадянами країни. Правило працює навіть у випадку відсутності будь-якого паспорта у батьків чи інформації про походження немовляти.

Які переваги дає паспорт Іспанії

Наявність громадянства передбачає багато переваг для іноземців, у тому числі — українців, оскільки держава входить у Європейський Союз. З паспортом можна подорожувати без візи по території ЄС, їхати в США, Канаду, Японію тощо без додаткового дозволу.

Громадяни Іспанії отримують доступ до всіх соціальних послуг, сервісів медичного обслуговування, навчання та роботи навіть в інших країнах Євросоюзу. Вони можуть голосувати на виборах і референдумах, брати активну участь у політичному житті держави.

Однак необхідно пам'ятати, що паспорт не лише дає доступ до прав і свобод, але й накладає на власників обов'язки, передбачені для громадян Іспанії.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, 16 січня в Україні набув чинності закон, який дозволяє множинне громадянство. В першому переліку країн, з якими передбачено спрощений механізм, опинилася Канада, Чехія, Польща, Німеччина та США.

Також ми писали, скільки років треба прожити в Румунії, щоб претендувати на громадянство. Іноземцям видають паспорт через 8 років безперервного перебування, однак термін можуть скоротити для окремих категорій осіб.