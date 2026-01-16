В Україні дозволили множинне громадянство — які умови та список країн

Український паспорт. Фото: ДПСУ/Facebook

16 січня 2026 року набрав чинності закон, який офіційно дозволяє українцям отримати громадянство іншої держави. Більше не доведеться приховувати від контролюючих органів наявність другого паспорта, адміністративних санкцій також можна не боятися.

Що означає множинне громадянство

Так називають правовий статус, коли людина може одночасно визнаватися громадянином кількох країн. Вона володіє двома чи більше паспортами і користується належними правами/обов’язками. 16 січня нарешті набрав чинності закон № 4502-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України".

Він визначає поняття та умови множинного громадянства, процедури набуття тощо. Серед основних нововведень — відсутність адміністративних санкцій та інших покарань за приховування іноземного паспорта. Тепер не вимагається відмова від другого громадянства для збереження українського.

Які країни приєдналися до механізму

Щоб подвійне громадянство визнали, другий паспорт повинен належати державі зі спеціального списку. Кабінет Міністрів буде поступово розширювати перелік країн, з якими дозволяється подібний правовий статус.

Згідно з постановою № 1412, яка набрала чинності одночасно з законом № 4502-IX, першими до механізму множинного громадянства з Україною приєдналися:

Канада;

Федеративна Республіка Німеччина;

Республіка Польща;

Сполучені Штати Америки;

Чеська Республіка.

Закон працює в обидві сторони — громадяни цих країн можуть отримати український паспорт за спрощеною процедурою. Від них вимагається заповнити декларацію про визнання себе громадянином України. Інші умови залишилися чинними: складання іспитів на знання мови та історії, п’ять років проживання тощо.

Уряд обіцяв поступово розширювати список держав. Під час ухвалення закону обговорювали набагато більший перелік, куди входили члени ЄС, НАТО та навіть "великої сімки". Однак спочатку обмежилися п’ятьма країнами, з якими Україна має тісні партнерські відносини.

Що ще варто знати українцям

