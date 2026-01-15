Відео
Головна Економіка Скільки років треба жити у Франції, щоб отримати громадянство

Скільки років треба жити у Франції, щоб отримати громадянство

Дата публікації: 15 січня 2026 14:10
Громадянство Франції — скільки років треба жити у країні для оформлення паспорта
Паспорти Франції. Фото: Reddit

Чимало українців, які виїхали за кордон, можуть замислюватися над отриманням громадянства. Оформити паспорт Франції непросто, однак офіційні процедури для цього давно встановлені. Треба лише виконати обов'язкову умову щодо осілості — тривалості безперервного проживання на території держави.

Скільки років треба жити у Франції, щоб отримати громадянство, розповіли на спеціалізованому порталі Gromadyanstvo.

Строки осілості у Франції

Один із поширених способів набуття громадянства — натуралізація. Вона передбачає тривале проживання у країні на підставі посвідки чи інших дозволів. Франція дозволяє іноземцям претендувати на свій паспорт не раніше ніж через 10 років, із яких п'ять років треба мати постійне резидентство.

Легалізуватися можна на підставі:

  • навчання;
  • працевлаштування;
  • ведення бізнесу;
  • возз’єднання сім’ї;
  • статусу біженця.

Окрім виконання вимоги щодо осілості, доведеться довести високий рівень інтеграції у французьке суспільство. Зокрема здати тест на знання мови, підтвердити наявність доходу тощо.

Інші способи набуття громадянства

Натуралізація — не єдиний спосіб для іноземця стати громадянином іншої держави. Місцевий паспорт видають через шлюб: треба чотири роки прожити в парі з французом, а три роки — на території Франції. Для подружжя діє спрощена процедура набуття права на громадянство.

Ще один варіант підійде людям похилого віку, зокрема кандидатам, яким виповнилося 65 років. Якщо вони мають нащадків-французів (дитину, онука або правнука), то дозволяється почати процедуру оформлення паспорта після проживання на території країни щонайменше 25 років.

Нарешті, громадянство за походженням передбачає автоматичне надання статусу дітям, батько чи матір яких має французький паспорт. І не важливо, де саме народилося немовля — за кордоном чи на території Франції. Особи, усиновлені французами, теж отримують право на місцеве громадянство.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, щоб стати громадянином Німеччини, іноземцям треба виконати низку вимог. Наприклад, проживати на території країни щонайменше 5 років і розмовляти німецькою на рівні B1 або вище.

Також ми писали, через скільки років безперервного проживання в Чехії надається право на громадянство. Іноземці повинні провести на території держави мінімум 10 років на легальних підставах.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
