Головна Економіка Скільки років треба жити в Чехії, щоб отримати громадянство

Скільки років треба жити в Чехії, щоб отримати громадянство

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 14:42
Громадянство Чехії у 2026 — скільки років треба проживати для видачі паспорта
Мешканці Праги. Фото: Pexels

Іноземці можуть претендувати на громадянство Чехії та оформлення паспорта лише після кількарічного безперервного проживання на підставі дозволу. Однак термін очікування можуть скоротити для певних категорій осіб.

Скільки років треба жити в Чехії для набуття громадянства, розповіли на порталі Gromadyanstvo.

Читайте також:

Громадянство Чехії у 2026 році

Більшості іноземцям доступний лише один спосіб оформлення місцевого паспорта — шляхом натуралізації. Процедура включає отримання тимчасового та постійного резидентства спільно з дотриманням вимоги щодо тривалості безперервного проживання на території країни.

Загальний строк становить мінімум 10 років: з них 5 років — на підставі тимчасової посвідки, а залишок часу — з посвідкою на постійне місце проживання. Водночас власники паспорта Європейського Союзу мають право подати заяву на громадянство через 3 роки після видачі ПМП.

Карта постійного резидента доступна іноземцям у Чехії на підставі:

  • працевлаштування;
  • навчання;
  • возз’єднання сім’ї;
  • внесення інвестицій;
  • відкриття бізнесу.

Спрощена процедура передбачена для громадян колишньої ЧССР та їх нащадків. Репатріація не встановлює строк безперервного проживання і не вимагає від претендентів складання іспиту на знання чеської мови.

Множинне громадянство в Україні

16 січня 2026 року набуде чинності закон № 4502-IX, який дозволить в Україні подвійне громадянство. Першими державами, з якими буде працювати спрощена процедура, стануть США, Німеччина, Польща, Канада і Чехія. Іншими словами, українці зможуть почати підготовку до набуття другого громадянства без страху адміністративних санкцій.

Наявність чеського паспорта дає багато переваг. По-перше, відкриється доступ до безвізових подорожей у понад 170 країн світу. По-друге, з’явиться право на користування всіма послугами — від медичного обслуговування до освіти, роботи, соціального захисту тощо.

Нагадаємо, українці та інші іноземці можуть купити громадянство за інвестиції. Від 100 000 до 150 000 доларів коштують паспорти Домініки, Антигуа і Барбуди, Вануату, Сент Кітс і Невісу, Гренади у 2026 році.

Також ми писали, паспорти яких країн світу визнали "найсильнішими". Згідно з оновленим Індексом, у 2026 році першість вибороли документи Мальти, останнє місце традиційно зайняв Афганістан.

українці Чехія громадянство документи паспорт
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
