Громадянство Чехії у 2026 — скільки років треба проживати для видачі паспорта

Іноземці можуть претендувати на громадянство Чехії та оформлення паспорта лише після кількарічного безперервного проживання на підставі дозволу. Однак термін очікування можуть скоротити для певних категорій осіб.

Громадянство Чехії у 2026 році

Більшості іноземцям доступний лише один спосіб оформлення місцевого паспорта — шляхом натуралізації. Процедура включає отримання тимчасового та постійного резидентства спільно з дотриманням вимоги щодо тривалості безперервного проживання на території країни.

Загальний строк становить мінімум 10 років: з них 5 років — на підставі тимчасової посвідки, а залишок часу — з посвідкою на постійне місце проживання. Водночас власники паспорта Європейського Союзу мають право подати заяву на громадянство через 3 роки після видачі ПМП.

Карта постійного резидента доступна іноземцям у Чехії на підставі:

працевлаштування;

навчання;

возз’єднання сім’ї;

внесення інвестицій;

відкриття бізнесу.

Спрощена процедура передбачена для громадян колишньої ЧССР та їх нащадків. Репатріація не встановлює строк безперервного проживання і не вимагає від претендентів складання іспиту на знання чеської мови.

Множинне громадянство в Україні

16 січня 2026 року набуде чинності закон № 4502-IX, який дозволить в Україні подвійне громадянство. Першими державами, з якими буде працювати спрощена процедура, стануть США, Німеччина, Польща, Канада і Чехія. Іншими словами, українці зможуть почати підготовку до набуття другого громадянства без страху адміністративних санкцій.

Наявність чеського паспорта дає багато переваг. По-перше, відкриється доступ до безвізових подорожей у понад 170 країн світу. По-друге, з’явиться право на користування всіма послугами — від медичного обслуговування до освіти, роботи, соціального захисту тощо.

