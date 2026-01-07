Гражданство Чехии в 2026 — сколько лет надо проживать для выдачи паспорта

Жители Праги. Фото: Pexels

Иностранцы могут претендовать на гражданство Чехии и оформление паспорта только после многолетнего непрерывного проживания на основании разрешения. Однако срок ожидания могут сократить для определенных категорий лиц.

Сколько лет надо жить в Чехии для получения гражданства, рассказали на портале Gromadyanstvo.

Большинству иностранцам доступен только один способ оформления местного паспорта — путем натурализации. Процедура включает получение временного и постоянного резидентства совместно с соблюдением требования по продолжительности непрерывного проживания на территории страны.

Общий срок составляет минимум 10 лет: из них 5 лет — на основании временного вида, остаток времени — с видом на постоянное место жительства. Однако владельцы паспорта Европейского Союза имеют право подать заявление на гражданство через 3 года после выдачи ПМЖ.

Карта постоянного резидента доступна иностранцам в Чехии на основании:

трудоустройства;

обучения;

воссоединения семьи;

внесения инвестиций;

открытия бизнеса.

Упрощенная процедура предусмотрена для граждан бывшей ЧССР и их потомков. Репатриация не устанавливает срок непрерывного проживания и не требует от претендентов сдачи экзамена на знание чешского языка.

Множественное гражданство в Украине

16 января 2026 года вступит в силу закон № 4502-IX, который разрешит в Украине двойное гражданство. Первыми государствами, с которыми будет работать упрощенная процедура, станут США, Германия, Польша, Канада и Чехия. Другими словами, украинцы смогут начать подготовку к приобретению второго гражданства без страха административных санкций.

Наличие чешского паспорта дает много преимуществ. Во-первых, откроется доступ к безвизовым путешествиям в более 170 стран мира. Во-вторых, появится право на пользование всеми услугами — от медицинского обслуживания до образования, работы, социальной защиты и прочего.

Напомним, украинцы и другие иностранцы могут купить гражданство за инвестиции. От 100 000 до 150 000 долларов стоят паспорта Доминики, Антигуа и Барбуды, Вануату, Сент Китс и Невиса, Гренады в 2026 году.

Также мы писали, паспорта каких стран мира признали самыми "сильными". Согласно обновленному Индексу, в 2026 году первенство завоевали документы Мальты, последнее место традиционно занял Афганистан.