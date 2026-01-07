Гражданство Чехии в 2026 — сколько лет надо проживать для выдачи паспорта

Сколько лет нужно жить в Чехии, чтобы получить гражданство
Иностранцы могут претендовать на гражданство Чехии и оформление паспорта только после многолетнего непрерывного проживания на основании разрешения. Однако срок ожидания могут сократить для определенных категорий лиц.
Сколько лет надо жить в Чехии для получения гражданства, рассказали на портале Gromadyanstvo.
Гражданство Чехии в 2026 году
Большинству иностранцам доступен только один способ оформления местного паспорта — путем натурализации. Процедура включает получение временного и постоянного резидентства совместно с соблюдением требования по продолжительности непрерывного проживания на территории страны.
Общий срок составляет минимум 10 лет: из них 5 лет — на основании временного вида, остаток времени — с видом на постоянное место жительства. Однако владельцы паспорта Европейского Союза имеют право подать заявление на гражданство через 3 года после выдачи ПМЖ.
Карта постоянного резидента доступна иностранцам в Чехии на основании:
- трудоустройства;
- обучения;
- воссоединения семьи;
- внесения инвестиций;
- открытия бизнеса.
Упрощенная процедура предусмотрена для граждан бывшей ЧССР и их потомков. Репатриация не устанавливает срок непрерывного проживания и не требует от претендентов сдачи экзамена на знание чешского языка.
Множественное гражданство в Украине
16 января 2026 года вступит в силу закон № 4502-IX, который разрешит в Украине двойное гражданство. Первыми государствами, с которыми будет работать упрощенная процедура, станут США, Германия, Польша, Канада и Чехия. Другими словами, украинцы смогут начать подготовку к приобретению второго гражданства без страха административных санкций.
Наличие чешского паспорта дает много преимуществ. Во-первых, откроется доступ к безвизовым путешествиям в более 170 стран мира. Во-вторых, появится право на пользование всеми услугами — от медицинского обслуживания до образования, работы, социальной защиты и прочего.
