Гражданство за деньги в 2026 — в каких странах паспорта стоят дешевле всего

Паспортный стол в Киеве.

Оформление второго паспорта — процесс долгий и трудный. Чтобы получить гражданство другой страны, необходимо выполнить все условия натурализации. Однако существует быстрая альтернатива, не требующая непрерывного долгого проживания — инвестиции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где гражданство за инвестиции стоит дешевле всего в 2026 году.

Гражданство за инвестиции в 2026

Если говорить о Европе, то единственное государство, которое официально предлагает получение гражданства за деньги — это Мальта. Однако бюджетным способ не назовешь, поскольку для оформления второго паспорта необходимо заплатить от 600 000-750 000 евро.

Гораздо дешевле процедура обойдется для иностранцев, которые захотят стать гражданами:

Доминики (остров в Карибском море) — взнос от 100 000 долларов в Фонд экономической диверсификации;

Антигуа и Барбуды (острова в восточной части Карибского моря) — взнос от 100 000 долларов в Национальный фонд развития;

Вануату (островное тихоокеанское государство в Меланезии) — взнос от 130 000 долларов в Государственный фонд развития;

Сент Китс и Невиса (группа островов в Карибском море) — взнос от 150 000 долларов в Фонд устойчивого развития;

Гренады (островное государство в Карибском море) — взнос от 150 000 долларов в Национальный фонд трансформации.

Стоит уточнить, что суммы варьируются в зависимости от количества родственников заявителя (например, жены/мужа, детей, братьев/сестер и т.д.), которым он планирует оформить паспорт гражданина. Также предусмотрена покупка утвержденной недвижимости вместо инвестиций, однако размер взноса обычно больше.

Гражданство Германии и Польши

Многие украинцы живут в ЕС, в частности переехали в Германию или Польшу после начала полномасштабной войны. Эти государства предлагают иностранцам гражданство по натурализации, однако требуют легального многолетнего проживания.

В Польше необходимо непрерывно находиться от 12 месяцев до 10 лет, в зависимости от сопутствующих обстоятельств. Но самый распространенный период — минимум три года при наличии разрешения, стабильного источника дохода и юридического права на жилье.

Натурализация в Германии предусматривает легальное проживание в течение пяти лет. Дополнительно надо разговаривать на немецком на уровне B1, не иметь судимости за уголовные преступления, сдать тест на знание общественно-правового устройства Германии и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине разрешили множественное гражданство с США, Германией, Польшей, Канадой и Чехией. Новый закон вступит в силу 16 января 2026 года. Это позволит украинцам оформлять второй паспорт.

Также мы писали, сколько стоит немецкий паспорт и какие преимущества дает иностранцам. Гражданство позволяет получить права, доступные на территории ЕС, свободно перемещаться по Европе и не оформлять визы.