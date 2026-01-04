Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Гражданство в 2026 году — где паспорта стоят дешевле всего

Гражданство в 2026 году — где паспорта стоят дешевле всего

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 16:20
Гражданство за деньги в 2026 — в каких странах паспорта стоят дешевле всего
Паспортный стол в Киеве. Фото: Google Maps

Оформление второго паспорта — процесс долгий и трудный. Чтобы получить гражданство другой страны, необходимо выполнить все условия натурализации. Однако существует быстрая альтернатива, не требующая непрерывного долгого проживания — инвестиции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где гражданство за инвестиции стоит дешевле всего в 2026 году.

Реклама
Читайте также:

Гражданство за инвестиции в 2026

Если говорить о Европе, то единственное государство, которое официально предлагает получение гражданства за деньги — это Мальта. Однако бюджетным способ не назовешь, поскольку для оформления второго паспорта необходимо заплатить от 600 000-750 000 евро.

Гораздо дешевле процедура обойдется для иностранцев, которые захотят стать гражданами:

  • Доминики (остров в Карибском море) — взнос от 100 000 долларов в Фонд экономической диверсификации;
  • Антигуа и Барбуды (острова в восточной части Карибского моря) — взнос от 100 000 долларов в Национальный фонд развития;
  • Вануату (островное тихоокеанское государство в Меланезии) — взнос от 130 000 долларов в Государственный фонд развития;
  • Сент Китс и Невиса (группа островов в Карибском море) — взнос от 150 000 долларов в Фонд устойчивого развития;
  • Гренады (островное государство в Карибском море) — взнос от 150 000 долларов в Национальный фонд трансформации.

Стоит уточнить, что суммы варьируются в зависимости от количества родственников заявителя (например, жены/мужа, детей, братьев/сестер и т.д.), которым он планирует оформить паспорт гражданина. Также предусмотрена покупка утвержденной недвижимости вместо инвестиций, однако размер взноса обычно больше.

Гражданство Германии и Польши

Многие украинцы живут в ЕС, в частности переехали в Германию или Польшу после начала полномасштабной войны. Эти государства предлагают иностранцам гражданство по натурализации, однако требуют легального многолетнего проживания.

В Польше необходимо непрерывно находиться от 12 месяцев до 10 лет, в зависимости от сопутствующих обстоятельств. Но самый распространенный период — минимум три года при наличии разрешения, стабильного источника дохода и юридического права на жилье.

Натурализация в Германии предусматривает легальное проживание в течение пяти лет. Дополнительно надо разговаривать на немецком на уровне B1, не иметь судимости за уголовные преступления, сдать тест на знание общественно-правового устройства Германии и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине разрешили множественное гражданство с США, Германией, Польшей, Канадой и Чехией. Новый закон вступит в силу 16 января 2026 года. Это позволит украинцам оформлять второй паспорт.

Также мы писали, сколько стоит немецкий паспорт и какие преимущества дает иностранцам. Гражданство позволяет получить права, доступные на территории ЕС, свободно перемещаться по Европе и не оформлять визы.

украинцы гражданство документы паспорт инвестиции
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации