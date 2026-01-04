Громадянство за гроші у 2026 — у яких країнах паспорти коштують найдешевше

Паспортний стіл у Києві. Фото: Google Maps

Оформлення другого паспорта — процес довгий і важкий. Щоб отримати громадянство іншої країни, необхідно виконати всі умови натуралізації. Однак існує швидка альтернатива, яка не потребує безперервного довгого проживання — інвестиції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де громадянство за інвестиції коштує найдешевше у 2026 році.

Громадянство за інвестиції у 2026

Якщо говорити про Європу, то єдина держава, яка офіційно пропонує набуття громадянства за гроші — це Мальта. Однак бюджетним спосіб не назвеш, оскільки для оформлення другого паспорта необхідно заплатити від 600 000-750 000 євро.

Набагато дешевше процедура обійдеться для іноземців, які захочуть стати громадянами:

Домініки (острів у Карибському морі) — внесок від 100 000 доларів у Фонд економічної диверсифікації;

Антигуа і Барбуди (острови у східній частині Карибського моря) — внесок від 100 000 доларів у Національний фонд розвитку;

Вануату (острівна тихоокеанська держава в Меланезії) — внесок від 130 000 доларів у Державний фонд розвитку;

Сент Кітс і Невісу (група островів у Карибському морі) — внесок від 150 000 доларів у Фонд сталого розвитку;

Гренади (острівна держава у Карибському морі) — внесок від 150 000 доларів у Національний фонд трансформації.

Варто уточнити, що суми варіюються залежно від кількості родичів заявника (наприклад, дружини/чоловіка, дітей, братів/сестер тощо), яким він планує оформити паспорт громадянина. Також передбачена купівля затвердженої нерухомості замість інвестицій, однак розмір внеску зазвичай більший.

Громадянство Німеччини та Польщі

Чимало українців мешкають у ЄС, зокрема переїхали в Німеччину або Польщу після початку повномасштабної війни. Ці держави пропонують іноземцям громадянство за натуралізацією, однак вимагають легального кількарічного проживання.

У Польщі необхідно безперервно перебувати від 12 місяців до 10 років, залежно від супутніх обставин. Але найпоширеніший період — мінімум три роки за наявності дозволу, стабільного джерела доходу та юридичного права на житло.

Натуралізація в Німеччині передбачає легальне проживання протягом п’яти років. Додатково треба розмовляти німецькою на рівні B1, не мати судимості за кримінальні злочини, здати тест на знання суспільно-правового устрою Німеччини тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні дозволили множинне громадянство зі США, Німеччиною, Польщею, Канадою та Чехією. Новий закон набере чинності 16 січня 2026 року. Це дозволить українцям оформлювати другий паспорт.

Також ми писали, скільки коштує німецький паспорт і які переваги дає іноземцям. Громадянство дозволяє отримати права, доступні на території ЄС, вільно переміщуватися Європою і не оформлювати візи.