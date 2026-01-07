Видео
Главная Экономика Паспорт какой страны назвали "сильнейшим" в 2026 году — рейтинг

Паспорт какой страны назвали "сильнейшим" в 2026 году — рейтинг

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 13:20
Рейтинг паспортов мира 2026 — чьи документы признали самыми сильными и слабыми
Паспорт США. Фото: Pexels

Документы, выданные определенным государством, считаются более "сильными". Речь идет о паспортах, рейтинг которых формируется специальным Индексом. В 2026 году первенство среди 199 позиций заняла Мальта — небольшая островная страна и архипелаг в Средиземном море.

Об этом рассказали в консультационной компании по налоговому законодательству и инвестициям Nomad Capitalist.

Какие паспорта самые "сильные" в мире

Вхождение паспорта конкретного государства в глобальный рейтинг отражает международное доверие, геополитические связи и уровень открытости. Под понятием "сила" подразумевают пять ключевых факторов: безвизовые поездки, налогообложение, глобальное восприятие, двойное гражданство и личную свободу.

По обновленному Индексу паспортов, в 2026 году первенство завоевала Мальта с рейтингом 109. Государству удается сочетать гибкий налоговый режим с либеральными правилами двойного гражданства, благодаря чему оно стало привлекательной локацией для предпринимателей, инвесторов и семей, которые хотят получить доступ к ЕС.

В первую десятку Индекса паспортов 2026 вошли документы:

  • Мальты;
  • Греции;
  • Ирландии;
  • Румынии;
  • Кипра;
  • Болгарии;
  • Чехии;
  • Италии;
  • Новой Зеландии;
  • Венгрии.

Румынский паспорт стал сенсацией нынешнего рейтинга, поскольку поднялся с предыдущего 21 места на второе. Мобильность, соответствующая требованиям ЕС и Шенгенской зоны, а также открытый подход к двойному гражданству позволили Румынии сократить большой разрыв с западноевропейскими государствами.

Паспорт какой страны назвали "сильнейшим" в 2026 году — рейтинг - фото 1
20 самых сильных паспортов мира в 2026 году. Фото: Nomad Capitalist

Что касается Украины, то наш паспорт сохранил свою позицию и остался на 73 месте. Со временем прогнозируется улучшение благодаря постоянному курсу на евроинтеграцию и дипломатическим усилиям. Для сравнения, российский документ разместился на 96 месте, а белорусский — на 123-м.

Десять самых "слабых" паспортов мира

Замкнули рейтинг паспорта стран с минимальным показателем международного доверия. Самыми "слабыми" признали документы Йемена, Сомали, Палестины, Ирана, Пакистана, Северной Кореи, Ирака, Эритреи, Сирии и Афганистана (последнее место).

Что интересно, Объединенные Арабские Эмираты возглавляли Индекс паспортов еще несколько лет назад, однако по состоянию на 2026-й опустились на 10 место. Там до сих пор отсутствует налог на доходы физических лиц, но налог на прибыль предприятий и узкая политика двойного гражданства позволили другим странам сбросить ОАЭ с пьедестала.

Напомним, украинцы и другие иностранцы могут купить гражданство за инвестиции в 2026 году. Самыми "дешевыми" считаются паспорта Доминики, Антигуа и Барбуды, Вануату, Сент Китс и Невиса, Гренады.

Также мы писали, сколько стоит польский паспорт в 2026 году и какие льготы дает иностранцам. Взрослым необходимо заплатить 140 злотых, а студенты, дети до 12 лет и пенсионеры имеют большие скидки.

рейтинг Украина документы паспорт страны
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
