Громадянство Німеччини у 2026 році — які умови треба виконати українцям

Німецькі паспорти. Фото: Pixabay

Для набуття другого громадянства у 2026 році українцям необхідно виконати чимало вимог. Наприклад, для натуралізації в Німеччині потрібно протягом тривалого часу мешкати там легально, на підставі дозволу чи посвідки. Однак це не єдина умова для оформлення паспорта.

Про це йдеться на інформаційному порталі для іноземців у Німеччині Handbook Germany.

Як стати громадянином Німеччини у 2026

Чимало українців давно проживають за кордоном і можуть замислюватися над максимальною легалізацією. Це особливо актуально з 2026 року, оскільки 16 січня набуде чинності закон № 4502-IX, який офіційно дозволить множинне громадянство в Україні.

Що стосується Німеччини, то іноземців чекає непростий шлях натуралізації. Для набуття права на отримання громадянства необхідно, як правило, виконати такі умови:

проживати на території країни щонайменше 5 років;

мати посвідку на проживання або дозвіл на перебування;

не отримувати фінансову допомогу від центру працевлаштування та відомства соціального забезпечення (житлова субсидія, дитяча підтримка тощо не є перешкодою);

розмовляти німецькою на рівні B1 або вище;

здати тест на знання суспільно-правового устрою Німеччини (альтернатива — мати документ про закінчення місцевої школи);

не бути притягненим до відповідальності за скоєння тяжкого кримінального злочину;

погодитися — письмово та усно — з демократичним порядком у Німеччині;

визнати відповідальність країни на Голокост;

мати не більше одного чоловіка/дружини одночасно.

В деяких федеральних землях можлива наявність додаткових умов, однак їх виконання не завдасть іноземцям труднощів. Термін натуралізації можуть скоротити до трьох років замість п’яти для людей, які перебувають у шлюбі з громадянами Німеччини або проявляють високі інтеграційні досягнення.

Громадянство у виняткових ситуаціях

Якщо людина не відповідає всім вищезазначеним умовам, вона може подати заяву Ermessenseinbürgerung. Тоді контролюючий орган буде розглядати звернення на отримання громадянства в індивідуальному порядку. Але стовідсоткової гарантії позитивного рішення немає.

І навіть у такому випадку обов’язковими до виконання є кілька вимог. Наприклад, відсутність засудження за тяжкий кримінальний злочин, легальне перебування в Німеччині, наявність житла і власного доходу, відсутність другого чоловіка/дружини.

Нагадаємо, щоб заїхати у Німеччину, українцям необхідно заздалегідь отримати електронний дозвіл ETIAS. Він діє 3 роки або до закінчення терміну паспорта, оформлюється онлайн і прив’язується до документа.

Також ми писали, що з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Німеччині зросла до 13,90 євро за годину. У 2027-му передбачається підвищення до 14,60 євро. Це торкнеться понад 6 млн працівників.