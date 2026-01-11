Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Что надо сделать для получения немецкого гражданства — условия

Что надо сделать для получения немецкого гражданства — условия

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 17:12
Гражданство Германии в 2026 году — какие условия надо выполнить украинцам
Немецкие паспорта. Фото: Pixabay

Для получения второго гражданства в 2026 году украинцам необходимо выполнить немало требований. Например, для натурализации в Германии нужно в течение длительного времени проживать там легально, на основании разрешения или ВНЖ. Однако это не единственное условие для оформления паспорта.

Об этом говорится на информационном портале для иностранцев в Германии Handbook Germany.

Реклама
Читайте также:

Как стать гражданином Германии в 2026

Многие украинцы давно проживают за границей и могут задумываться над максимальной легализацией. Это особенно актуально с 2026 года, поскольку 16 января вступит в силу закон № 4502-IX, который официально разрешит множественное гражданство в Украине.

Что касается Германии, то иностранцев ждет непростой путь натурализации. Для приобретения права на получение гражданства необходимо, как правило, выполнить такие условия:

  • проживать на территории страны не менее 5 лет;
  • иметь вид на жительство или разрешение на пребывание;
  • не получать финансовую помощь от центра трудоустройства и ведомства социального обеспечения (жилищная субсидия, детская поддержка и т.д. не являются препятствием);
  • разговаривать на немецком на уровне B1 или выше;
  • сдать тест на знание общественно-правового устройства Германии (альтернатива — иметь документ об окончании местной школы);
  • не быть привлеченным к ответственности за совершение тяжкого уголовного преступления;
  • согласиться — письменно и устно — с демократическим порядком в Германии;
  • признать ответственность страны за Холокост;
  • иметь не более одного мужа/жены одновременно.

В некоторых федеральных землях возможно наличие дополнительных условий, однако их выполнение не несет для иностранцев трудностей. Срок натурализации могут сократить до трех лет вместо пяти для людей, которые состоят в браке с гражданами Германии или проявляют высокие интеграционные достижения.

Гражданство в исключительных ситуациях

Если человек не соответствует всем вышеупомянутым условиям, он может подать заявление Ermessenseinbürgerung. Тогда контролирующий орган будет рассматривать обращение на получение гражданства в индивидуальном порядке. Но стопроцентной гарантии положительного решения нет.

И даже в таком случае обязательными к выполнению являются несколько требований. Например, отсутствие осуждения за тяжкое уголовное преступление, легальное пребывание в Германии, наличие жилья и собственного дохода, отсутствие второго мужа/жены.

Напомним, чтобы заехать в Германию, украинцам необходимо заранее получить электронное разрешение ETIAS. Оно действует 3 года или до окончания срока паспорта, оформляется онлайн и привязывается к документу.

Также мы писали, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата в Германии выросла до 13,90 евро в час. В 2027-м предполагается повышение до 14,60 евро. Это коснется более 6 млн работников.

Германия украинцы гражданство документы паспорт
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации