Гражданство Германии в 2026 году — какие условия надо выполнить украинцам

Немецкие паспорта. Фото: Pixabay

Для получения второго гражданства в 2026 году украинцам необходимо выполнить немало требований. Например, для натурализации в Германии нужно в течение длительного времени проживать там легально, на основании разрешения или ВНЖ. Однако это не единственное условие для оформления паспорта.

Об этом говорится на информационном портале для иностранцев в Германии Handbook Germany.

Реклама

Читайте также:

Как стать гражданином Германии в 2026

Многие украинцы давно проживают за границей и могут задумываться над максимальной легализацией. Это особенно актуально с 2026 года, поскольку 16 января вступит в силу закон № 4502-IX, который официально разрешит множественное гражданство в Украине.

Что касается Германии, то иностранцев ждет непростой путь натурализации. Для приобретения права на получение гражданства необходимо, как правило, выполнить такие условия:

проживать на территории страны не менее 5 лет;

иметь вид на жительство или разрешение на пребывание;

не получать финансовую помощь от центра трудоустройства и ведомства социального обеспечения (жилищная субсидия, детская поддержка и т.д. не являются препятствием);

разговаривать на немецком на уровне B1 или выше;

сдать тест на знание общественно-правового устройства Германии (альтернатива — иметь документ об окончании местной школы);

не быть привлеченным к ответственности за совершение тяжкого уголовного преступления;

согласиться — письменно и устно — с демократическим порядком в Германии;

признать ответственность страны за Холокост;

иметь не более одного мужа/жены одновременно.

В некоторых федеральных землях возможно наличие дополнительных условий, однако их выполнение не несет для иностранцев трудностей. Срок натурализации могут сократить до трех лет вместо пяти для людей, которые состоят в браке с гражданами Германии или проявляют высокие интеграционные достижения.

Гражданство в исключительных ситуациях

Если человек не соответствует всем вышеупомянутым условиям, он может подать заявление Ermessenseinbürgerung. Тогда контролирующий орган будет рассматривать обращение на получение гражданства в индивидуальном порядке. Но стопроцентной гарантии положительного решения нет.

И даже в таком случае обязательными к выполнению являются несколько требований. Например, отсутствие осуждения за тяжкое уголовное преступление, легальное пребывание в Германии, наличие жилья и собственного дохода, отсутствие второго мужа/жены.

Напомним, чтобы заехать в Германию, украинцам необходимо заранее получить электронное разрешение ETIAS. Оно действует 3 года или до окончания срока паспорта, оформляется онлайн и привязывается к документу.

Также мы писали, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата в Германии выросла до 13,90 евро в час. В 2027-м предполагается повышение до 14,60 евро. Это коснется более 6 млн работников.