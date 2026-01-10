Минимальная зарплата в Германии — сколько евро будут платить работникам в 2026

Человек достает евро из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году вырастут доходы многих работников в Германии, среди которых есть и украинцы. Это стало возможным благодаря повышению размера минимальной зарплаты в стране.

О том, какую минималку должны платить работникам в Германии с 1 января 2026 года, отмечается на сайте Федерального правительства Германии.

Реклама

Читайте также:

Размер минимальной зарплаты в Германии в 2026 году

С 1 января 2026 года в Германии установили новый размер минимальной заработной платы — 13,90 евро брутто в час (почти 700 грн). Также в государстве повысили допустимые доходы для мини-работ. В целом изменения коснулись более шести миллионов работников.

Правительство уже приняло решение о следующем повышении: с 2027 года минимальная оплата труда вырастет до 14,60 евро в час (примерно 730 грн). Это почти на 14% больше, чем сейчас. Ожидается, что рост зарплат:

поддержит экономику;

повысит покупательную способность населения;

поможет людям выйти с низкооплачиваемой работы.

Повышение минимальной зарплаты касается всех, кто ранее получал менее 13,90 евро в час. Поскольку женщины чаще работают за более низкую оплату, эти изменения также способствуют уменьшению гендерного разрыва.

Как изменились правила для мини-работников

Новые правила действуют и для мини-работ. С 2026 года максимальный месячный доход для такой занятости составляет 603 евро (около 30 176 грн), а в 2027 году возрастет до 633 евро (почти 31 700 грн). Для сравнения, еще в прошлом году этот лимит был 556 евро в месяц (27 824 грн).

С 2022 года предел дохода для мини-работ автоматически повышается вместе с минимальной почасовой оплатой. Это позволяет сохранять 10-часовую рабочую неделю без сокращения рабочего времени.

Также обновили правила для средней занятости. В 2026 году к ней будут относиться работники с доходом от 603,01 до 2000 евро в месяц. Для этой категории действуют сниженные взносы на социальное страхование.

Как менялась минималка в Германии. Фото: Скриншот

Общенациональная минимальная заработная плата в Германии действует с 2015 года и распространяется на большинство наемных работников. В то же время есть исключения — в частности для стажеров, самозанятых лиц и волонтеров.

Ранее мы писали, что с 2026 года украинцам, которые хотят поехать в Германию или другие страны ЕС, нужно будет заранее получить платное электронное разрешение на въезд через систему ETIAS. Это нововведение будет действовать для всех государств, с которыми Евросоюз имеет безвиз.

Также мы рассказывали, что Чехия стала одной из стран, принявших больше всего украинцев после начала полномасштабной войны. Многие из них нашли там работу. С 1 января 2026 года в стране повысили минимальную зарплату, поэтому доходы работников должны вырасти.