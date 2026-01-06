Минимальная зарплата в Чехии — сколько можно получать в 2026 году

Бариста готовит кофе. Фото: УНИАН

Чехия — это одна из стран, которые приняли больше всего украинцев после начала полномасштабного вторжения. Многие наши граждане смогли трудоустроиться в этом государстве и получают там зарплату. С 1 января 2026 года в Чехии повысили размер минималки, что значительно улучшит финансовое положение многих работников.

О том, какую минимальную зарплату будут платить работникам в Чехии в 2026 году, рассказали в Министерстве труда и социальных вопросов Чешской Республики.

Как изменился размер минималки в Чехии в 2026 году

Минимальная заработная плата в Чехии — это самый низкий разрешенный законом уровень оплаты труда. Ее цель — защитить работников от бедности и обеспечить достойный, хоть и скромный уровень жизни. Правовые нормы определяет обновленный Трудовой кодекс после принятия Закона № 230/2024.

Минимальная зарплата распространяется на всех работников — как по основному трудовому договору (HPP), так и по договорам DPP и DPČ. Форма занятости значения не имеет. Если в компании действует коллективный договор, минимальная оплата может быть выше государственного минимума.

С 1 января минимальная заработная плата в Чехии выросла до 22 400 крон брутто в месяц (примерно 45 922 грн). Это на 1 600 крон больше, чем раньше. Повышение автоматически повлияло и на гарантированные оклады в государственном секторе — они зависят от сложности и ответственности работы.

Как менялась минималка в Чехии за последние годы. Фото: Скриншот

Правительство планирует и в дальнейшем повышать минимальную зарплату. К 2029 году она должна достичь около 47% средней зарплаты по стране.

Что еще изменилось для работников в Чехии

Повышение коснулось и сферы образования:

зарплаты учителей выросли примерно на 7%;

школьные ассистенты получили надбавку 2 000 крон.

Еще одно важное изменение — обязательные дополнительные пенсионные взносы для работников тяжелых и изнурительных профессий. Теперь работодатели должны доплачивать таким работникам на пенсионные накопления. Это касается так называемых рисковых профессий третьей категории:

строители и операторы спецтехники;

водители грузовиков и общественного транспорта;

работники производств, мясокомбинатов и морозильных цехов;

металлурги, стеклодувы, литейщики и другие подобные специальности.

Что стоит учитывать работникам

После уплаты налогов и взносов работник получает меньше, чем брутто-сумма. Однако и чистая минимальная зарплата выросла. После уплаты налога на доходы и взносов на социальное, медицинское и больничное страхование разница остается относительно небольшой, а для тех, кто имеет повышенный налоговый бонус, фактический доход может быть ощутимо выше.

Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года в Польше начнут действовать новые правила оплаты труда. Минимальная зарплата вырастет, что улучшит доходы большого количества людей.

Также мы рассказывали, что Германия приютила много украинцев, которые выехали из-за войны. Из-за незнания языка многие из них работают за минимальную зарплату, но ее размер регулярно повышают, и 2026 год не стал исключением.